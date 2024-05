Las Águilas del América reciben la noche de el domingo al Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2024, los emplumados y los cementeros empataron a un gol en la ida y resolverán todo sobre la cancha del mítico Estadio Azteca, mismo terreno donde se midieron por el título en el Clausura 2013 y el Apertura 2018. Los muchachos de André Jardine van en busca del bicampeonato, mientras los de Martín Anselmi quieren coronarse en la primera campaña del argentino al frente.

En el cotejo de media semana los goles corrieron a cargo de Uriel Antuna, desde los once pasos y Julián Quiñones, con un remate desde muy cerca y a marco abierto. No faltó la polémica, toda vez que una aparente falta sobre Henry Martín en el área celeste no fue marcada e incluso se revisó en el VAR. Muchos argumentaban que el contacto de Carlos Rotondi sobre el atacante azulcrema era similar al de Malagón en el penal para Cruz Azul.

Gol de Julián Quiñones: Cruz Azul vs América | Final Ida Clausura 2024

Para clasificar a esta instancia las Águilas dejaron en el camino a las Chivas del Guadalajara en un cerrado Clásico Nacional. Por su parte, ‘La Máquina’ sufrió para encargarse de los Rayados de Monterrey en una sufrida semifinal. En caso de ganar, los emplumados repetirían lo hecho hace un semestre cuando vencieron a los Tigres por el título. El Cruz Azul quiere emular al equipo que rompió la sequía en el Clausura 2021, venciendo a Santos.

Durante la fase regular el triunfo fue para los actuales campeones, el América venció a los de La Noria por la mínima gracias a un gol tempranero de Julián Quiñones. Se enfrentan el líder del torneo y el segundo lugar de la tabla, algo que no sucedía desde que el León se coronó derrotando a los Pumas de Andrés Lillini en 2020.

Alineaciones América vs Cruz Azul | Final Vuelta Clausura 2024

América: Luis Malagón; Israel Reyes, Cristian Calderón, Ramón Juárez, Igor Lichnovsky; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Zendejas; Henry Martín, Julián Quiñones

Cruz Azul: Kevin Mier; Carlos Salcedo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Lorenzo Faravelli, José Rivero, Rodrigo Huescas, Carlos Rodríguez; Carlos Rotondi, Ángel Sepúlveda, Uriel Antuna

