América, libre de este problema; así podrá poner a sus mejores jugadores para el resto del torneo

El Club América continúa preparándose para el duelo de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego del vibrante empate que consiguió ante Chivas en el Clásico Nacional, en un duelo en donde el cuadro azulcrema vino de atrás para rescatar un punto.

Colectivamente, al América no le alcanza

En estos momentos, y pese a que el club solamente ha sumado 1 punto de 6 posibles en los últimos dos juegos, el América se mantiene en la zona alta de la tabla general con 17 unidades. Además, a partir de ahora podrá enfrentar el torneo sin una preocupación extra.

¿Con qué regla ya cumplió el América en el Apertura 2026?

A pesar de solamente haber disputado ocho juegos en el torneo Apertura 2026, el Club América es uno de los tres equipos que finalmente ha superado la regla de menores, misma que obliga a cada equipo a tener un mínimo de 1,170 minutos a sus juveniles en el campo.

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Actitud al máximo y trabajo a tope. Seguimos fuertes, seguimos avanzando.



Vamos por más, Águilas 🦅🟡💪 pic.twitter.com/QBeWABoMTC — Club América (@ClubAmerica) September 23, 2026

El América, de la mano de Guillermo Almada, ha ofrecido oportunidades a elementos de la Sub-21 a lo largo de esta primera parte de la temporada, un hecho que se ha reflejado con creces al sumar un acumulado de 1,217 minutos, suficientes para cumplir con esta regla.

Así, el Club América se une a los Xolos de Tijuana y a los Potros del Atlante como los únicos equipos en haber superado esta regla de menores, por lo que a partir de ahora Almada podrá colocar su mejor arsenal en defensa y ataque sin tener que preocuparse por esta situación.

¿Qué ocurre con Chivas, Cruz Azul y Pumas en la regla de menores?

Contrario a lo que ocurre con el América, los otros grandes del futbol mexicano han tenido algunas complicaciones para sumar minutos de menores en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. En estos momentos Pumas suma 965 minutos, mientras que Chivas tiene 713; finalmente está Cruz Azul, escuadra que registra 598 hasta ahora.