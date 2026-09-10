OFICIAL: América da de baja a dos de sus figuras en pleno Apertura 2026

El Club América completó su plantilla para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con la incorporación de Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno; sin embargo, para registrar a ambos jugadores tuvo que dar de baja a Ícaro da Conceiçao y a Raúl 'Pantera' Zúñiga quienes ya no aparecen en el registro de las Águilas.

Te puede interesar: Rafa Márquez, en exclusiva para TV Azteca: “No esperaba ser DT de la Selección Mexicana tan pronto, pero confío en el proceso al tener la oportunidad en el Barcelona B”

Atlante vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 8 por TV Azteca Deportes del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

América da de baja a Pantera Zúñiga e Ícaro da Conceçao

El América liberó dos plazas de extranjeros para el registro de Santiago Ramos y Santiago Bueno y los sacrificados fueron Ícaro da Conceçao y Raúl 'Pantera' Zúñiga quienes no fueron contemplados por Guillermo Almada para el torneo de la Liga BBVA MX.

Zúñiga no ha tenido actividad en lo que va del Apertura 2026 y tampoco fue contemplado en la Leagues Cup, principalmente afectado por las lesiones y tendrá hasta la media noche de este viernes 11 de septiembre para buscar acomodo en algún otro equipo de la Liga BBVA MX previo al cierre del mercado de fichajes.

Por su parte, la baja de Conceçao sorprende ya que el brasileño había sido tomado en cuenta por Almada en los primeros ocho partidos del conjunto de Coapa e incluso había respondido con un gol y una asistencia y parecía ser una de las piezas del esquema del estratega.

El registro de jugadores No Formados en México quedará completado con Brian Rodríguez, Cristian Borja, Raphael Veiga, Miguel Borja, Óscar Perea, Santiago Ramos, Santiago Bueno y Carlos Álvarez, quedando vacante una plaza para algún fichaje adicional fuera del mercado.

Te puede interesar: Rafa Márquez en su presentación como DT de México: “Hay un radar de 60 jugadores”