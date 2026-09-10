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OFICIAL: América da de baja a dos de sus figuras en pleno Apertura 2026

El América presentó su plantilla oficial para el Apertura 2026 y destaca la ausencia de dos jugadores claves

Liga BBVA MX Apertura 2026 America vs Atletico de San Luis
America team during the 4th round match between America vs (and) Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on August 16, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Escrito por: Francisco Fernández

El Club América completó su plantilla para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con la incorporación de Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno; sin embargo, para registrar a ambos jugadores tuvo que dar de baja a Ícaro da Conceiçao y a Raúl 'Pantera' Zúñiga quienes ya no aparecen en el registro de las Águilas.

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América da de baja a Pantera Zúñiga e Ícaro da Conceçao

El América liberó dos plazas de extranjeros para el registro de Santiago Ramos y Santiago Bueno y los sacrificados fueron Ícaro da Conceçao y Raúl 'Pantera' Zúñiga quienes no fueron contemplados por Guillermo Almada para el torneo de la Liga BBVA MX.

Zúñiga no ha tenido actividad en lo que va del Apertura 2026 y tampoco fue contemplado en la Leagues Cup, principalmente afectado por las lesiones y tendrá hasta la media noche de este viernes 11 de septiembre para buscar acomodo en algún otro equipo de la Liga BBVA MX previo al cierre del mercado de fichajes.

Ícaro Da Conceição del Club América

Por su parte, la baja de Conceçao sorprende ya que el brasileño había sido tomado en cuenta por Almada en los primeros ocho partidos del conjunto de Coapa e incluso había respondido con un gol y una asistencia y parecía ser una de las piezas del esquema del estratega.

El registro de jugadores No Formados en México quedará completado con Brian Rodríguez, Cristian Borja, Raphael Veiga, Miguel Borja, Óscar Perea, Santiago Ramos, Santiago Bueno y Carlos Álvarez, quedando vacante una plaza para algún fichaje adicional fuera del mercado.

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