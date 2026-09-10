Rafa Márquez en su presentación como DT de México: “Hay un radar de 60 jugadores”

Rafael Márquez fue presentado este jueves 10 de septiembre oficialmente como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana para el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 y desde el primer momento dejó claro cual será su método de trabajo dándole prioridad a los jugadores jóvenes con los que ya se ha venido trabajando.

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Rafa Márquez asegura que le seguirán dando prioridad a los jugadores jóvenes para la Selección Mexicana

Luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana se enfrenta a un cambio generacional con la salida de jugadores que cumplieron su ciclo como seleccionados; sin embargo, para Rafa Márquez ya tiene clara la base de nuevos elementos que serán requeridos y de los que tiene al menos 60 en el radar.

“Hay un radar de 60 jugadores más, creo que hay una buena camada de jugadores jóvenes que vienen empujando fuerte y que también se tienen más de 60 de los que vamos a estar muy pendientes de todos ellos”, declaró Márquez en su presentación como DT.

Hay que buscar una conexión entre selecciones menores y la Selección Mayor 🇲🇽



Hay que lograr que los jovenes entiendan el significado de ser seleccionado nacional y fortalecer los procesos de los equipos menores 👊#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/NTgdaFaFpH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2026

El nuevo estratega nacional aseguró que pondrán atención a todos los detalles de los jugadores a considerar para la selección Mexicana, ya que no solo se tomará en cuenta el aspecto futbolístico.

“Como ya lo dije, queremos solamente potencializar a todos ellos, eso no es solo en lo futbolístico, sino también lo que hacen fuera de la cancha, estamos tratando de tener más completo el 365 para darle a los clubes todas estas herramientas para estar en la misma línea y trabajar en paralelo, porque sabiendo que si el jugador puede estar en su club en el mejor momento y dar su máximo potencial, eso nos va a ayudar en selección a tener mejores jugadores”, sentenció.

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