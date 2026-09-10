Rafa Márquez en su presentación como DT de México: “Hay un radar de 60 jugadores”
Rafa Márquez dio sus primeras palabras como DT de la Selección Nacional Mexicana
Rafael Márquez fue presentado este jueves 10 de septiembre oficialmente como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana para el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 y desde el primer momento dejó claro cual será su método de trabajo dándole prioridad a los jugadores jóvenes con los que ya se ha venido trabajando.
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Rafa Márquez asegura que le seguirán dando prioridad a los jugadores jóvenes para la Selección Mexicana
Luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana se enfrenta a un cambio generacional con la salida de jugadores que cumplieron su ciclo como seleccionados; sin embargo, para Rafa Márquez ya tiene clara la base de nuevos elementos que serán requeridos y de los que tiene al menos 60 en el radar.
“Hay un radar de 60 jugadores más, creo que hay una buena camada de jugadores jóvenes que vienen empujando fuerte y que también se tienen más de 60 de los que vamos a estar muy pendientes de todos ellos”, declaró Márquez en su presentación como DT.
Hay que buscar una conexión entre selecciones menores y la Selección Mayor 🇲🇽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2026
Hay que lograr que los jovenes entiendan el significado de ser seleccionado nacional y fortalecer los procesos de los equipos menores 👊#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/NTgdaFaFpH
El nuevo estratega nacional aseguró que pondrán atención a todos los detalles de los jugadores a considerar para la selección Mexicana, ya que no solo se tomará en cuenta el aspecto futbolístico.
“Como ya lo dije, queremos solamente potencializar a todos ellos, eso no es solo en lo futbolístico, sino también lo que hacen fuera de la cancha, estamos tratando de tener más completo el 365 para darle a los clubes todas estas herramientas para estar en la misma línea y trabajar en paralelo, porque sabiendo que si el jugador puede estar en su club en el mejor momento y dar su máximo potencial, eso nos va a ayudar en selección a tener mejores jugadores”, sentenció.
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