Rafa Márquez, en exclusiva para TV Azteca: “No esperaba ser DT de la Selección Mexicana tan pronto, pero confío en el proceso al tener la oportunidad en el Barcelona B”

Rafa Márquez tendrá su primera oportunidad como director técnico y lo hará dirigiendo a la Selección Mexicana para el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030; sin embargo, el excapitan Azteca lo hará con la experiencia de haber sido auxiliar de Javier Aguirre y con un paso por el Barcelona B.

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Rafa Márquez reconoce que no esperaba ser DT de México tan pronto

Rafa Márquez fue parte fundamental del cuerpo técnico de Javier Aguirre como su auxiliar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una experiencia que buscará aprovechar ahora como el entrenador principal del conjunto Azteca al que llegará con poca experiencia, pero con confianza en sus aventuras previas.

"No esperaba que fuera tan rápido el ser director técnico de la Selección Mexicana, pero confío en el proceso que he tenido, el tener la oportunidad en el Barcelona B y después estar con el máximo referente como Javier Aguirre, me ha servido mucho”, señaló Márquez en entrevista como David Medrano y Christian Martinoli.

A pesar de su inexperiencia en los banquillos, Márquez señaló que buscará aprovechar todo lo aprendido por los entrenadores que tuvo durante su carrera tales como Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia en el 2018, Frank Rijkaard, Pep Guardiola y el propio Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Será el próximo 26 de septiembre cuando Rafa Márquez debute al frente del seleccionado mexicano cuando se enfrente a su similar de Colombia, tres días después se medirá a Perú y el 3 de octubre chocará ante los Estados Unidos en compromisos amistosos.

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