Sufrió una lesión que lo dejó fuera de América durante MESES, hoy vale casi 100 millones

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha servido para que Guillermo Almada, entrenador del Club América, pruebe nuevos rostros provenientes de las fuerzas básicas del conjunto azulcrema, así como otros elementos que llegaron a destacar de forma importante en el pasado.

Colectivamente, al América no le alcanza

Entre estos ejemplos destaca uno que tuvo que superar una dolorosa lesión que lo marginó de las canchas durante varios meses pero que, ahora, no solo es pieza relevante del esquema del Club América, sino que cuenta con una valoración que pocos veían venir en el pasado.

Dagoberto Espinoza, de sufrir una lesión a valer 100 millones con el América

Fue en septiembre del año pasado cuando, durante un juego frente a Rayados de Monterrey, Dagoberto Espinoza sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses. De hecho, el mexicano regresó apenas para este torneo Apertura 2026.

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Es así como Dagoberto ha comenzado a sumar minutos como lateral o carrilero por derecha, pues hasta antes de su lesión ya tenía muchas oportunidades de parte del técnico en turno del América. Ahora, con Guillermo Almada parece que ha recuperado y superado el nivel que mostró en el pasado.

De hecho, esta situación, en unión con las bajas que la Selección tuvo para la pasada fecha FIFA, hizo que Rafael Márquez lo considerara en la convocatoria posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual el jugador del América espera estar presente en el siguiente proceso rumbo al 2030.

¿Cuál es el valor actual de Dagoberto Espinoza?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el lateral derecho de 22 años de edad subió su precio en la última actualización y, hoy en día, tiene un valor de 5 millones de dólares; es decir, cerca de 100 millones de pesos mexicanos, una cantidad importante para cualquier jugador del América.