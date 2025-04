Llegó al América como estrella, lo ganó todo ahí y ahora se perfila como la primera baja para el verano

El Club América, tricampeón del futbol mexicano, ha tomado la decisión de poner al mediocampista chileno, Diego Valdés, en la lista de transferibles de cara al mercado de verano y ya se lo ha informado.

Resumen: Puebla 0-1 Necaxa | Jornada 17 Liga BBVA MX, Clausura 2025

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cambian de fecha partido de la Jornada 17 del Clausura 2025

Esta determinación, hecha por la directiva que encabezan Santiago Baños y Héctor González Iñárritu, así como por el cuerpo técnico que lidera André Jardine, marcará el fin de la etapa del volante andino con las águilas, equipo al que llegó en el Clausura 2022, procedente de Santos Laguna.

Desde la liguilla anterior, trascendió que los dirigentes de la institución capitalina —incluido el entrenador— estaban molestos con la actitud del jugador y pretendían venderlo previo al Clausura 2025; sin embargo, desde la cúpula se tomó la decisión de darle otra oportunidad, con base en el deseo que él mismo manifestó al interior.

Ahora, no obstante, Azteca Deportes ha podido saber que no habrá vuelta atrás con el potencial adiós; el ’10' emplumado no entra en planes para el Apertura 2025.

Diego Valdés ha sido pieza importante del América

En distintos pasajes de su estadía, Valdés, de 30 años de edad, ha sido una pieza importante en el esquema azulcrema. Hasta el momento en el que se redacta esta nota, ha disputado 135 partidos, en los que anotó 38 goles y brindó 31 asistencias.

Durante su trayectoria con la entidad de Coapa, ha levantado tres títulos de Liga BBVA MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup. Su participación en el presente torneo se ha visto mermada por una lesión en el aductor medio derecho y, cerca del final de la fase regular, se ha ha limitado a disputar sólo 362 minutos, en 11 encuentros —dos como titular—.

Jugadores que dejarían al América en la próxima temporada

La decisión del América llega en un momento en el que el equipo enfrenta una racha de cinco juegos sin victoria y múltiples bajas por lesión, que incluyen a Brian Rodríguez, Henry Martín, Alan Cervantes y el propio Diego. Además, es altamente probable que otros jugadores como Néstor Araujo y Javairo Dilrosun también abandonen al club este verano.

Te puede interesar: Delantero de Tigres le cerró la puerta a Pachuca para el Mundial de Clubes

Se espera que Valdés vuelva de su lesión para la vuelta de los cuartos de final o, si se consigue la clasificación, reaparezca en la baraja para las semifinales del actual certamen.