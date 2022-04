América tiene la presión de ser el más grande: Federico Viñas

Previo a su último duelo de la fase regular de la Liga BBVA MX , el atacante de las Águilas del América, Federico Viñas habló sobre el duelo de este sábado ante Cruz Azul, partido que podría definir la clasificación directa a la “fiesta grande” del balompié azteca y sobre la presión de vestir una playera como la azulcrema.

“Cada partido nos sentimos un poquito mejor y tenemos mucho que demostrar, es el Club América, siempre se le pide un poquito más, tiene la presión de ser el más grande pero ahora contra Cruz Azul tenemos la oportunidad de demostrar para que estamos y luego el otro torneo, es muy duro, diferente a la fase regular, Es un partido vital que necesitamos los 3 puntos para que se den un par de resultados y clasificar directo, pero es complicado contra Cruz Azul, es un clásico, partido duro, pero buscamos los 3 puntos y creemos que los podemos lograr”, comentó el uruguayo en conferencia de prensa.

Por otro lado, el atacante del conjunto de Coapa confesó que la relación entre los jugadores y el director técnico, Fernado Ortiz es muy buena y les ha ayudado a sumar seis victorias de forma consecutiva en la etapa final del torneo mexicano.

“Muy cercano al grupo, no sólo conmigo sino se va acercando a distintos compañeros para aconsejarle y eso es muy bueno para un entrenador que se ha unido a los compañeros, en lo personal me ha dado la confianza, no ha caido el gol como quisieramos pero hemos hecho buenos partidos, me he sentido bien en lo físico y mental y eso es importante para un jugador”.

Viñas analizó el buen pasar de las Águilas

Federico Viñas y sus compañeros saben que el buen paso del equipo no es casualidad y esperan que esa inercia los lleve a pelear por el titulo al final de la campaña, además de seguir rindiendo y aportando al equipo cuando se le dan minutos dentro del terreno de juego.

“Sí aveces hablamos con los compañeros, la verdad que es estar orgulloso de uno mismo, del trabajo que uno hace, hicimos dos torneos bien , eramos favoritos, nos quedamos en cuartos, nos quedamos con la espinita, ahorita venimos al revés, venimos de atrás y pensamos en llegar a una final, La verdad que en lo personal coincido que he hecho buenos juegos y a veces me ha tocado ser poste para Diego, Álvaro, no he convertido como quisiera, no he tenido suerte, me la sacan en la línea pero sigo trabajando día a día y sé que el arco se va a abrir, sé que la gente lo ve y lo aprecia”, finalizó.

América recibe a Cruz Azul este sábado a las 21:00 horas en el Estadio Azteca, encuentro entre el quinto y sexto de la tabla general.