América tiene una racha que NADIE CONOCE; así lo hace candidato al título del Apertura 2026

Este domingo culmina la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el Club América se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los equipos a vencer dentro de la temporada regular, motivo por el cual ya es uno de los candidatos principales a ganar este campeonato.

Colectivamente, al América no le alcanza

Lo anterior deriva del gran nivel que varios de sus jugadores han demostrado en el terreno de juego, así como de la forma en cómo los azulcremas han obtenido puntos semana a semana. Sin embargo, pocos hablan de una racha que el América tiene y que lo hace aún más favorito en este proceso rumbo al campeonato.

¿Qué racha hace del América uno de los candidatos al título del Apertura 2026?

Después de haberse disputado prácticamente tres cuartas partes del torneo regular, América es uno de los equipos que menos derrotas tiene junto al Rebaño Sagrado. No obstante, y a diferencia de este cuadro, el conjunto azulcrema ha hecho que su casa pese de manera importante.

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El Club América ha disputado 12 partidos en la temporada actual (uno menos que la mayoría de los equipos) y, sin embargo, no sabe lo que es perder dentro de la cancha del Estadio Banorte, por lo que es la única institución del torneo que mantiene su invicto frente a su gente.

En esta cantidad de compromisos, América ha tenido la oportunidad de igualar frente a escuadras como Rayados de Monterrey y Chivas; además, también ha vencido a otras instituciones como el Atlético de San Luis, Puebla y Santos, lo cual habla del impacto positivo del club al jugar en su casa.

¿Cuál es la siguiente prueba de fuego para el América en el Estadio Banorte?

Será precisamente este domingo cuando el América reciba en el Coloso de Santa Úrsula a los Tuzos del Pachuca, equipo que históricamente se le indigesta. Posterior a este duelo, los de Coapa tendrán dos partidos más como local frente a los Xolos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca.