América está en las semifinales de torneo internacional de Concacaf

Las Águilas del Club América sueñan con el reinado de la Concacaf, por lo menos en la rama femenil. El equipo de Coapa se coronó hace unas horas en el Estadio Azulcrema en la final ante Rayadas de Monterrey y ahora, cambiará de chip para verse las caras con el Gotham City de los Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf W Champions.

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El conjunto azulcrema se verá las caras con el club estadounidense el día miércoles 20 de mayo a las 5:30 pm en una de las semifinales del certamen en la cancha del Estadio Hidalgo. Ese mismo día, las Tuzas del Pachuca buscarán la victoria contra el Washington Spirit tres horas después en su propio terreno. Cabe destacar que, podríamos tener final mexicana, sin embargo, los clubes de la NWSL tratarán de 'aguar' la fiesta en territorio mexicano.

Van por doblete

Tanto las Águilas como las Tuzas fueron monarcas del futbol mexicano en los dos últimos semestre y ahora, tratarán de coronarse de manera internacional. Cabe destacar que, las pupilas de Ángel Villacampa estarán con el ánimo a tope después de consagrarse en la Liga MX Femenil tras su victoria por 3-1 global ante las Rayadas de Monterrey.

La gran final será el sábado 23 de mayo a las 8:30 pm en el Estadio Hidalgo, justo ese mismo día, pero a las 4:00 se enfrentarán los dos clubes pededores en el duelo por el tercer lugar.