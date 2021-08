América explica el motivo del registro de Renato Ibarra

Renato Ibarra está oficilamente de regreso en el América. El club registró al ecuatoriano para el Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA MX pero no sin antes explicar por qué lo estaba haciendo, dada la polémica en la que estuvo envuelta su salida anteriormente.

Los últimos dos torneos, Renato Ibarra estuvo en el Atlas. Con los Rojinegros disputó un total de 29 partidos, en los que únicamente pudo marcar cuatro goles pero sí logró marcar diferencia cuando estuvo en la cancha, a favor del equipo dirigido por Diego Cocca.

Sin embargo tras finalizar su préstamo con Atlas, el conjunto azulcrema decidió registrarlo y podrá tener minutos desde la Jornada 5 en donde el América visitará a Juárez, buscando mantenerse en el liderato del torneo y partido que podrás ver en vivo por Azteca 7.

El comunicado del América sobre Renato Ibarra

Para ponerle punto final a la polémica, el América emitió un comunicado en donde explicó que las lesiones y bajas que tienen en la plantilla, fueron la principal causa para registrar a Renato Ibarra en el equipo y además dio detalles de la situación legal del futbolista.

“Debido a la operación del jugador, Leonardo Suárez, y el tener otros futbolistas lesionados, hace que el equipo se vea en la necesidad de reconfigurar su plantel para este torneo. Dado lo anterior, se registrará a Renato Ibarra en el equipo”, dice el comunicado de los azulcremas.

En la misma línea, el club explicó que Renato Ibarra no tiene ningún cargo pendiente y además ya solucionó los “problemas familiares” que tenía. Los mismos por los que en algún momento lo separaron del plantel y tuvo que buscar acomodo en otros equipos.

“El jugador ecuatoriano ha solucionado sus problemas familiares. Cabe mencionar que Renato Ibarra no tiene cargos pendientes de resolver y no recibió condena alguna. Dado que su familia apoya su reincorporación a las Águilas del América y luego de un cuidadoso análisis, el Club ha optado por no prejuzgar aquello que la familia y las autoridades han solventado”, añadió.

