América ya está en Costa Rica para debutar en Concachampions

Arrancó la segunda edición en la historia de la Copa de Campeonas Femenina de la Concacaf y uno de los equipos mexicanos que tendrá participación será el Club América.

El conjunto de Coapa viajó en la tarde del 19 de agosto a Costa Rica, donde se enfrentará al Alajuelense como parte de la fase inaugurar del torneo como parte de la actividad del Grupo A, mismo que comparten con: Spirit, Chorrillo, Pride y Pachuca.

¿Cómo llega América Femenil a la Concachampions?

En su primera participación en la Concacaf W Champions Cup (edición 2024/25), las Águilas alcanzaron un destacado cuarto lugar general, logrando su clasificación a la edición 2025/26 como la más alta entre los subcampeones del torneo. En el torneo anterior, disputaron seis partidos, con un balance de 3 victorias y 3 derrotas, sumando 15 goles a favor y 9 en contra

Además, las jugadoras más destacadas del club en ese certamen fueron Irene Guerrero, Sarah Luebbert y Kiana Palacios, cada una con tres goles anotados, mientras que Sandra Paños fue vital en la portería con 9 atajadas durante el torneo; las tres futbolistas se mantienen como parte de la plantilla, por lo que las aspiraciones pueden ser similares.

De momento, las dirigidas por Ángel Villacampa son líderes del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil con un invicto de siete partidos, además de mantenerse como la mejor ofensiva y defensiva del circuito hasta el momento.

Después de la visita al Alajuelense, América regresará a disputar actividad de la liga local y será hasta el 3 de septiembre que visiten al Chorrillo de Panamá; la tercera jornada la disputarán hasta el 30 de ese mismo mes, cuando reciban al Orlando Pride, equipo en el que, se rumora, ya podría jugar Jackie Ovalle.

Este encuentro será el segundo día de la segunda edición del torneo femenino de clubes más importante de Concacaf. El formato incluye equipos de México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Panamá y El Salvador.

¿Cómo es el Alajuelense Femenino de Costa Rica?

Del otro lado, en la primera edición, la pasada, el Alajuelense disputó también los partidos de fase de grupos para un total de cuatro con una victoria y tres derrotas, por lo que no avanzaron de la fase de grupos.

Las ticas llegan como como tetracampeonas invictas del futbol costarricense, consolidado como la potencia local desde su consolidación en 2019, y con destacables logros internacionales en competiciones como la UNCAF; ahora busca dar el salto continental ante un rival de peso.

