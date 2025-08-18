VIDEO: Tiene 20 años y anotó un golazo digno del premio Puskás en Pumas, así fue

La jugadora Ana Mendoza de tan solo 20 años se mandó un golazo en el clásico capitalino entre Pumas y América, correspondiente a la jornada 7 de la Liga BBVA MX Femenil. La canterana del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue autora de una de las mejores anotaciones del torneo y que puede competir a fin de año por el premio Puskás, así como lo pudo haber hecho Willer Ditta, quien vale 5 millones, pero el árbitro le quitó su gol .

Al inicio del segundo tiempo, Mendoza tomó el balón en el manchón del medio campo, para después avanzar unos metros, salir del círculo central y sacar un rafagazo con pierna derecha que se coló en el ángulo superior izquierdo de la guardameta de las Águilas que se encontraba adelantada. Con esta anotación la defensa le daba el empate a las suyas, así como terminó el duelo de Pumas varonil, que rescató un punto ante Toluca en la Liga BBVA MX .

@anaa.mendozza Ana Mendoza anotó un golazo digno al premio Puskás en el duelo Pumas contra América

Sin embargo, el gol de Ana sirvió de poco, pues Pumas perdió el clásico capitalino en el Estadio Olímpico Universitario (mejor conocido como CU) por marcador de 3-2 ante su acérrimo rival: América, que sigue con paso perfecto al ganar sus siete partidos. Pese a ello, Mendoza registró un gol digno del premio Puskás y que seguramente competirá a final del torneo de la Liga BBVA MX Femenil como uno de los mejores.

¿Quién es Ana Mendoza, jugadora que anotó un gol digno del premio Puskás?

Ana Mendoza tiene 20 años y es originaria de Tepotzotlán, Estado de México. Su carrera la inició en las Fuerzas Básicas de la UNAM hasta que el 15 de agosto de 2022 debutó en la Liga BBVA MX Femenil en un partido ante Santos Laguna, en el cual “mostró talento y determinación para pelear por una oportunidad”, según se lee en la página web de Pumas.

Mendoza, quien se desempeña como defensa, tuvo un debut de ensueño, pues a los pocos días fue convocada por la Selección Mexicana Sub-17 para encarar el Mundial India 2022, justa en la que pudo disputar minutos y brillar con sus actuaciones.