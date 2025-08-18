¡La capital es azulcrema! América remontó a Pumas en el Clásico Capitalino

En la quinta jornada del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, América se enfrentó a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino.

Las Águilas pintaron la capital color azulcrema con una remontada que terminó 3-2 a su favor con lo que se mantienen como el único invicto del circuito en la campaña.

La remontada del América sobre Pumas

El partido se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, ante más de 11,300 aficionados. América abrió el marcador muy temprano: apenas al minuto 10, Kiana Palacios aprovechó un despeje a medias y sacó un potente remate desde fuera del área para adelantar a las visitantes 1‑0.

Sin embargo, el ritmo cambió en el segundo tiempo. Ana Mendoza logró el empate al minuto 46 con un golazo desde media cancha, sorprendiendo al Olímpico Universitario. Apenas dos minutos después, al 48', Stephanie Ribeiro aplicó una ley del ex aprovechó la desconcentración defensiva para darle la vuelta al marcador a favor de Pumas.

América respondió con contundencia a pesar del golpe emocional. Al minuto 59, Irene Guerrero fue derribada dentro del área, se marcó penal y ella misma se encargó de ejecutarlo con precisión, poniendo el 2‑2 parcial. Tres minutos después, al 62', otro penal a favor del América tras una falta sobre Scarlett Camberos, quien cobró con frialdad y convirtió el 3‑2 definitivo.

¿Cómo va América en el Apertura 2025?

Con esta victoria, América alcanza siete victorias en siete jornadas, sumando 21 puntos, con un registro de 28 goles a favor y tres en contra. Esa efectividad ofensiva y sólida defensa consolidan a las Águilas como el equipo más completo del torneo hasta ahora, manteniéndose como claras líderes invictas.

Además de ser la mejor ofensiva del torneo con un total de 28 goles a favor por tan sólo seis recibidos, que también las convierte en la mejor defensiva.

