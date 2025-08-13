¡Histórico! Cruz Azul sorprendió y goleó 4-0 a Monterrey

En apenas sus primeras semanas, el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil ha dejado múltiples sorpresas. Una de las más grandes fue el golpe que Cruz Azul le propinó a Rayadas en la sexta jornada, cuando las golearon por un marcador de 4-0.

Te puede interesar: Ella es Alondra González, la exfutbolista de la Liga BBVA Femenil que apoya al Chicharito y sus comentarios

Esta victoria, más allá de hablar de cómo se está asentando el actual proyecto deportivo de la Máquina, es histórica pues el conjunto capitalino nunca se había impuesto al regiomontano desde que existe el circuito femenil mexicano.

Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 12 de Agosto | LMB 2025

¿Cómo fue la goleada de Cruz Azul a Monterrey?

La Máquina pegó desde el minuto 1 con Lizbeth Ángeles, que definió en mano a mano para el 1-0. El dominio local se extendió con una jugada a balón parado que Valeria Valdez convirtió en el 2-0 al 37’ con la ley del ex. Tres minutos más tarde, Aerial Chavarin aprovechó una desatención para el 3-0 y, ya en el complemento, otra vez Valdez cerró la cuenta al 68’ para el 4-0 definitivo.

Además del contexto histórico, el marcador adquiere mayor relevancia por el presente de las regias, uno de los planteles más profundos del campeonato y las últimas bicampeonas que ha habido en la Liga. La exhibición celeste también corta la inercia positiva que Monterrey había acumulado en las últimas jornadas y reacomoda el tablero de aspirantes: Cruz Azul se mete a la pelea por Liguilla con una actuación contundente, mientras que Rayadas encadenan otro golpe que obliga al replanteo.

Antes de este 4-0, Cruz Azul nunca le había ganado a la regiomontana en Liga MX Femenil. Distintos recuentos de enfrentamientos dan una serie totalmente inclinada para Monterrey, con más de diez triunfos regios y sin victorias celestes.

¿Crisis en Monterrey post bicampeonato?

Rayadas llegó a este torneo con el aura del bicampeonato (Clausura 2024 y Apertura 2024), conquistado en finales de alto voltaje, incluida la definición por penales ante Tigres en noviembre pasado. Ese logro marcó el primer bicampeonato de liga en la historia de este equipo regiomontano.

Sin embargo, tras el doble título, el equipo ha mostrado altibajos. En el Campeón de Campeonas de julio, Pachuca las venció 1-0 en San Antonio con gol de Nina Nicosia, un tropiezo que encendió alarmas por la falta de profundidad en zonas clave. Ya en la Jornada 1 del Apertura 2025, Pumas las goleó 4-0 en Ciudad Universitaria, resultado que aumentó la presión sobre el funcionamiento defensivo. La paliza recibida ahora frente a Cruz Azul vuelve a evidenciar desajustes atrás y una merma respecto al estándar mostrado en el bicampeonato.

Te puede interesar: Tabla al momento de la Liga BBVA MX Femenil tras 5 jornadas

Es cierto que Monterrey también registró goleadas a favor (como el 5-0 a Puebla y el 4-2 a Querétaro) durante el arranque de la campaña, pero los descalabros abultados frente a rivales capitalinos (Pumas y Cruz Azul) rompen la narrativa de dominio sostenido y dejan interrogantes para Amelia Valverde de cara a la corrección defensiva y la gestión de rotaciones, más aún tras salidas y movimientos recientes en su estructura.

