La IA revela qué equipo ganará la Liga BBVA MX femenil e impactó con su respuesta

La Liga BBVA MX femenil comenzó hace unas pocas semanas y ya nos ha dejado bastantes sorpresas. Por ejemplo, esta sexta jornada del Apertura 2025 nos ha sorprendido con una impactante goleada 4-0 de Cruz Azul sobre Monterrey . En este contexto, decidimos consultarle a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre qué equipo ganará el torneo a fin de año y su respuesta sorprendió a más de un aficionado.

Tras un extenso análisis, ChatGPT predijo que América ganará el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX femenil. Esta respuesta tomó por sorpresa a más de un aficionado, pues Las Águilas no suelen ser un candidato fuerte en los momios ya que apenas cuentan con 2 campeonatos ganados desde su creación. Sin embargo, la IA dejó de lado a Chivas, quienes tuvieron una nueva derrota durante el Apertura 2025 .

Club América femenil / X América femenil ganará el Apertura 2025, según la IA

¿Por qué América ganará la Liga BBVA MX femenil, según la IA?

La inteligencia artificial justificó su respuesta diciendo que América ha tenido un inicio casi perfecto, con victorias convincentes y una defensa muy sólida. En torneos cortos, llegar en forma desde el inicio suele marcar la diferencia para asegurar la localía en la liguilla, por lo que las azulcremas podrían tener esta ventaja durante la etapa final del torneo.

TE PUEDE INTERESAR:



Por otro lado, explica que jugadoras como Kiana Palacios, Angelique Saldivar y Scarlett Camberos le dan gol y desequilibrio.”Además, cuentan con líderes de experiencia que saben manejar la presión de instancias finales”, sentencia ChatGPT. La IA agrega que América no solo es constante en clasificar, sino que ya tiene títulos y finales recientes, lo que les da confianza y mentalidad de equipo grande.

Finalmente, ChatGPT remarca que Toluca puede ser una amenaza con jugadoras como Le Sommer y Amandine Henry, pero aún no se ha probado en fases finales contra planteles con la experiencia del América. Cabe destacar que la IA no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su capacidad de análisis y a su extensa base de datos.

Los equipos de la Liga BBVA MX femenil que más torneos ganaron

Tigres de la UANL: 6 títulos Rayados de Monterrey: 4 títulos América: 2 títulos Chivas: 2 títulos Pachuca: 1 título

La tabla de la Liga BBVA MX femenil hasta ahora