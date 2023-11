América vence al Atlético de San Luis y asegura el liderato del torneo

El conjunto del América logró asegurar el primer lugar de la tabla general a falta de dos partidos por disputarse luego de ganarle por la mínima al conjunto del Atlético de San Luis con gol de Henry Martín y una gran actuación de Luis Malagón.

El gol llegó al minuto 32 del primer tiempo con una gran asistencia de Richard Sánchez y una gran definición de Henry Martín. Para el segundo tiempo, San Luis tomó la iniciativa del partido y pero el portero Malagón logró evitar el empate en varias ocasiones con atajadas de gran exigencia.

Minuto 90: América logra llevarse el triunfo

90' Termina el partido, América se lleva los tres puntos y consigue asegurar el primer lugar de la tabla.

Minuto 81: Atajada de Malagón

81' El portero mantiene la victoria del América con una gran actuación en el fondo

Minuto 32: Gol del América

32' Gol de Henry Martín, el delantero abre el marcador.

Minuto 1: Arranca el encuentro

1' Inicia el partido

Continúa la actividad de la jornada 15 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y este miércoles termina la actividad. Los últimos partidos del día son entre Atlético de San Luis vs América, Mazatlán vs Santos y Tijuana vs Tigres.

Uno de los juegos más llamativos es el de Atlético de San Luis vs América, el conjunto de Coapa llega en el primer lugar de la tabla con 33 puntos tras ganar diez juegos, empatar tres y perder uno. Las Águilas tienen 33 goles anotados y 14 recibidos.

Por otra parte, San Luis busca evitar seguir cayendo en la tabla de posiciones luego de permanecer varias semanas en el primer lugar. Por el momento, se encuentra en la quinta posición con 22 puntos conseguidos tras anotar 29 goles y recibir 21 tantos.

🚪 ¡Puertas abiertas! ¡LLEGA TEMPRANO! 😉🏟️



Hoy celebraremos una de las tradiciones más importantes de nuestro estado, te esperamos desde las 19:00hrs para que seas parte de ello. 🫵🏼



🏟️ Puertas 1 y 3 del estadio Alfonso Lastras. #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/Y0HvxrTF8g — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) November 2, 2023

Te puede interesar: La fecha en la que Neymar será operado de su grave lesión de rodilla

Programa completo: Capítulo 28 | DBUT FC

Así llegan América y San Luis

Los dirigidos por André Jardine llegan con una racha de seis partidos consecutivos ganando. Mientras que en el caso de San Luis, en los últimos seis partidos ha conseguido cuatro derrotas y dos victorias.

Alineación del Atlético de San Luis

Portero: Sanchez

Defensas: Sanabria, Bilbao, Domínguez y Chávez

Mediocampistas: Salles, Guemez, Kimowicz, Villalpando y Murillo

Delanteros: Bonatini

Alineación del América

Portero: Malagón

Defensas: Reyes, Reyes, Cáceres y Álvarez

Mediocampistas: Fidalgo, Dos Santos y Sánchez

Delanteros: Rodríguez, Martín y Zendejas

Te puede interesar: ¿Le ayudan? La estadística arbitral que puede presumir el América