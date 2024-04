El millonario premio que ganó el América tras el Clausura 2024

Nadie hizo más puntos que el América. En la Temporada 2023-2024, que acabarca el Apertura 2023 y Clausura 2024, del Futbol Mexicano, las Águilas fueron la escuadra que más unidades consiguió para llevarse un premio millonario por parte de la Liga BBVA MX.

En total, los de Coapa sumaron 75 unidades a lo largo del año futbolístico, superando los 65 de Rayados y los 61 de los Tigres, que quedaron en el segundo y tercer lugar respectivamente, dentro de este rubro. Además fueron la escuadra con más victorias durante este periodo con 22 en total, por 29 de Monterrey.

¿Crisis en el América? Las Águilas han venido a la baja

El millonario premio que recibirá el América

La distinción para el América se llama el “Equipo de la Temporada 2023-2024”, a quienes se les entregará un reconocimiento durante la ceremonia del Balón de Oro. Además de que tienen asegurado un lugar en la Concacaf Champions Cup, en caso de ganarlo, pues actualmente se encuentra en las semifinales del certamen de la Concacaf, donde jugará la Vuelta contra Pachuca, en Hidalgo, tras igualar 1-1 en el Estadio Azteca.

Justo a todo eso, las Águilas se llevarán un premio económic de 1 millón de dólares. “Distingue al equipo con más puntos en los torneos Apertura y Clausura. Valida el esfuerzo, la constancia y disciplina de los Clubes de la Liga BBVA MX a lo largo del año futbolístico”, posteó en sus redes sociales el futbol mexicano.

América espera rival para los Cuartos de Final del Clausura 2024

Con el nuevo formato de la Fase Final de la Liga BBVA MX, las Águilas aún no conocen a su rival para la Liguilla del futbol mexicano. Este saldrá del Play In, donde Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro están buscando dos lugares. Los de Coapa se enfrentarán al que salga vencedor del tercer duelo — el perdedor entre Tuzos y Universitarios vs el ganador entre Rayos y Gallos.