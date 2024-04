Los rivales que podría enfrentar Cruz Azul en cuartos de final

Cruz Azul logró clasificar como segundo lugar del Clausura 2024 luego de su triunfo ante Toluca en la última jornada de la fase regular y ahora espera rival para la ronda de Cuartos de final que saldrá de la ronda de play in.

Tras quedar como sublider, los celestes esperan al ganador del primer juego de play in entre el 7 y 8 de la tabla general, es decir entre Pachuca y los Pumas. Entre esos dos equipos que disputan este martes la llave de play in saldrá el próximo rival de la Máquina de Cruz Azul para su primer compromiso de la Liguilla.

El estratega argentino, sorprendido por la Liga BBVA MX

Martín Anselmi mencionó el aprendizaje que le dejó esta primera experiencia dirigiendo en el futbol mexicano y lo contento que ha quedado con los resultados en su primera temporada en el banquillo de Cruz Azul.

“En ese aspecto fue la verdad muy lindo esta primera fase regular, lo vivimos intensamente pero feliz, felices de estar en México, competir en esta liga, felices de la posición en la que terminamos en la fase regular, la afición que siempre alentó en las buenas, en las malas, no me queda más que palabras de agradecimiento para todo el plantel, al hincha de Cruz Azul y me voy antes de que me pueda meter en problemas”, finalizó el técnico antes de escuchar cuestionamientos por parte de los medios de comunicación el pasado fin de semana.

La Máquina Cementera logró cerrar una gran clasificación

Con este triunfo ante los Diablos Rojos Cruz Azul terminó en el segundo sitio de la tabla general con 33 unidades y obtuvo la clasificación directa a la Liguilla del futbol mexicano, además que su jugador Uriel Antuna fue de los cuatro ganadores al campeón de goleo este certamen con 8 anotaciones.

