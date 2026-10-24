Guillermo Almada no está convencido con el América y planea cambios en su XI, estos serían los sacrificados

El Club América se encuentra entre los primeros lugares de la tabla general con un partido menos respecto a los demás equipos y a pocas semanas para la llegada de la Liguilla del futbol mexicano, por lo que es uno de los candidatos a conquistar el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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A pesar de ello, es una realidad que Guillermo Almada aún no ha encontrado su cuadro base debido a las variables con las que ha tenido que lidiar, entre las que destacan los lesionados en el América y la baja de juego de algunos elementos. ¿Qué cambios planea para el cierre del torneo?

Los cambios en el XI que Guillermo Almada planea en el América

León Lecanda, periodista de ESPN, mencionó en días anteriores que Guillermo Almada espera realizar una serie de cambios tácticos en su XI inicial con el objetivo de recuperar el balón de una manera más eficaz y rápida, situación que no se ha visto hasta el momento en el campo.

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Se trata de una búsqueda en la que los jugadores del América entiendan las fases del juego que desea Guillermo Almada, lo cual sugiere más capacidad tanto con el balón como sin él, un hecho que beneficia a algunos futbolistas con buen pie pero que, a su vez, perjudica a otros que no son los mejores en este rubro.

Dicho lo anterior, elementos como Alan Cervantes, Dagoberto Espinoza, Kevin Álvarez y el propio Erick Sánchez podrían perder el protagonismo que ganaron a lo largo del torneo para dar pie a otros jugadores que puedan tener más protagonismo con el balón, tal y como quiere su entrenador.

¿Qué juegos le restan al América en el Apertura 2026?

Después del duelo ante León, el América se encuentra para disputar sus últimos compromisos del torneo regular antes de la Liguilla del futbol mexicano. En estos, el equipo de Guillermo Almada tendrá que enfrentarse a escuadras como Atlas, Pachuca, Xolos, Toluca, Pumas y Tigres.