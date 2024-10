VIDEO: Igor Lichnovsky vuelve a NINGUNEAR al América: de viaje en Miami

Mientras el Club América apenas busca su quinta victoria del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, Igor Lichnovsky se encuentra fuera del país: las cámaras de TV Azteca Deportes captaron al defensa chileno en el partido Inter Miami vs New England Revolution, donde Lionel Messi entró de cambio y se lució con tres goles anotados para la victoria de su equipo.

Con el video de Igor Lichnovsky en la casa del Inter Miami, los aficionados azulcremas explotaron, ya que se encuentra en la recuperación de lesión. El diagnóstico para el defensa chileno fue que estaba fuera el resto del certamen y el partido Inter Miami vs New England Revolution no es el único evento al que asiste mientras el Club América juega; anteriormente, vivió la pelea de Floyd Mayweather Jr. en la Arena Ciudad de México.

¿Por qué América dejó de jugar bien? | La Mesa Protagonistas

Te puede interesar: VIDEO: Revive el hat trick de Lionel Messi al New England Revolution con el que rompió otro récord

VIDEO: Igor Lichnovsky presente en el Inter Miami vs New England Revolution

Igor Lichnovsky fue uno de los espectadores que vivió la victoria 6-2 del Inter Miami contra New England Revolution, donde, además de los tres goles de Lionel Messi, el conjunto dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino consiguió el récord de más puntos en la fase regular de un temporada de la MLS y su formal invitación al Mundial de Clubes 2025.

Será hasta el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX cuando Igor Lichnovsky regrese a la actividad con el conjunto azulcrema.

¿América puede quedar fuera del Play-In del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX?

A falta de cinco jornadas en el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, el Club América se encuentra en las posiciones finales del Play-In; sin embargo, aún puede quedar fuera de las primeras 10 posiciones o escalar lugares con el objetivo de clasificado a la liguilla de manera directa.

En el cierre de la fase regular, Las Águilas se medirán a equipos como Rayados, Pachuca y Toluca para determinar su lugar en la tabla.

Te puede interesar: Todas las bajas que ha tenido el Club América en el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX