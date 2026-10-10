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Nuevo problema para Guillermo Almada; leyenda del América le EXIGE jugar en esta posición

Guillermo Almada, entrenador del Club América, tiene un nuevo problema luego de que un jugador le “recomendara” que lo ubicara en esta posición.

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|Instagram: Guillermo Almada / PNG

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El futbol mexicano finalmente ha regresado después de una semana de espera por el parón de fecha FIFA y. sin duda, uno de los compromisos que más llaman la atención es el América vs Rayados, dos equipos que parten como favoritos a conquistar el título del Apertura 2026.

Colectivamente, al América no le alcanza

Se trata de un enfrentamiento en donde Águilas y Rayados se verán las caras para demostrar quien es el mejor en el terreno de juego; además, el América ya contará con el regreso de los jugadores que prestó para la Selección Mexicana en la primera convocatoria de Rafael Márquez.

¿Qué jugador del América le ha exigido una posición a Guillermo Almada?

Fue durante la concentración de la Selección Mexicana que Israel Reyes, figura del América, concedió unas declaraciones en donde dio a conocer que la posición en la que más cómodo se siente es como defensor central, lugar en donde ha disputado varios minutos en este periodo con el cuadro nacional.

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Cabe mencionar que esta declaración llega en el momento en que Guillermo Almada lo ha probado en distintas posiciones a lo largo del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como lateral por derecha y mediocampista de contención, mismas en donde también ha jugado con la Selección.

Del mismo modo, las palabras de Israel Reyes se dan precisamente cuando el América confirmó la contratación de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, defensores que se perfilan como titulares en el esquema de Almada y que obligarían al técnico a decidir entre ellos y el mexicano.

¿Cuáles son los números de Israel Reyes en el América?

Fue en enero del 2023 cuando el América confirmó la llegada de Israel Reyes proveniente del Club Puebla, por lo que el seleccionado nacional ya suma casi cuatro años en la institución azulcrema. En esta cantidad de tiempo, el defensor registra tres goles y dos asistencias en 157 duelos disputados.

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