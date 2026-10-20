John Yeboah, el DESEO del América para el 2027; ¿dónde juega, cuánto vale y cuántos goles tiene?

El mercado de fichajes invernal está cada vez más cerca de llegar y, con ello, la oportunidad para que todos los equipos de la Liga BBVA MX se refuercen con miras a lo que será el torneo Clausura 2027, siendo el América uno de los más interesados en traer a un elemento al ataque.

Colectivamente, al América no le alcanza

Dentro de la carpeta que el Club América tiene para reforzar a su plantel de cara al siguiente año aparece el nombre de John Yeboah, un elemento recurrente en la Selección de Colombia, que actualmente juega en Europa y que se ha vuelto el objeto del deseo de la institución azulcrema.

¿Quién es John Yeboah y por qué interesa tanto al América?

Nacido el 26 de junio del 2000, John Yeboah es un delantero colombiano de 26 años que, además de jugar como atacante, lo puede hacer por detrás del 9 y como extremo por ambas bandas, situación que lo perfila como un futbolista interesante en el esquema del Club América.

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Yeboah actualmente juega para el Venezia, club que lo fichó en agosto del 2024 y que, pese a haberlo renovado recientemente, se desconoce si podrá mantenerlo toda vez que se encuentra en el último lugar de la tabla general en la Serie A, lo cual daría pauta a que su posible salida sea menos complicada.

¿Cuáles son los números de John Yeboah?

El portal Transfermarkt menciona que John Yeboah cuenta con un valor de 5.5 millones de euros, cantidad accesible por un América que, en el pasado mercado de transferencias, pagó alrededor de 10 millones de dólares al futbol brasileño para fichar a Santiago Ramos Mingo.

En cuanto a los números de John, la realidad es que el colombiano ha destacado tanto en sus clubes como a nivel selección. En total (contando solamente equipos), Yeboah registra 87 goles y 43 asistencias en su carrera profesional, aunque es en el Venezia en donde ha destacado más con 15 tantos y 13 pases a gol en 76 compromisos.