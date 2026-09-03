América jugará contra Tijuana este sábado a las 9:00 AM

El Club América sub 21 se enfrentará este sábado 5 de septiembre a los Xolos de Tijuana en compromiso de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la categoría en un encuentro de máxima importancia para las Águilas.

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América vs Tijuana: Fecha y hora del partido de la categoría Sub 21

El América Sub 21 tendrá este fin de semana una cita en las instalaciones del Nido de Coapa en contra de su similar de Tijuana en un partido programado para arrancar en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Las Águilas reciben al sublíder de la competencia, por lo que buscarán encarar de la mejor manera ante uno de los equipos que mejor juega al futbol en el presente torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Sub 21.

América Sub 21 vs Tijuana Sub 21

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Hora: 9:00 horas, tiempo del centro de México

Instalaciones Club América Coapa Cancha 2

Por su parte, el primer equipo de las Águilas no verá actividad este fin de semana ante el Club Tijuana debido a su compromiso de la Leagues Cup 2026 en donde buscará el tercer lugar y su pase a la Copa de Campeones de la Concacaf ante el club León.

El partido ante Tijuana por la Jornada 7 que jugarían este fin de semana fue postergado hasta el 28 de octubre cuando cumplirán su compromiso en el Estadio Azteca.

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