El América buscará el liderato del Clausura 2024. Las Águilas todavía no tienen asegurada la cima del torneo, luego de caer ante los Pumas, en la Jornada 16 de la Liga BBVA MX, por lo que este viernes ante el Puebla intentarán asegurar el puesto de honor.

¿Crisis en el América? Las Águilas han venido a la baja

¿Quiénes son los posibles rivales del América en la Liguilla?

El América tiene asegurado el segundo lugar de la Tabla General, pues a pesar de que perdieran contra el Puebla en el Viernes Botanero, sus seguidores más cercanos se enfrentan: Toluca vs Cruz Azul, por lo que un triunfo de cualquier de los dos los podría bajar a la posición 2, de un empate entre ellos, dejaría a los Diablos como líderes. Si las Águilas ganan, nada de lo que hagan los otros equipos los baja de la cima de la tabla general.

Con base en esto, si los de Coapa son primeros jugarán contra el ganador del tercer Play In, lo que significa que enfrentarían al que salga vencedor del duelo entre el perdedor del 7 vs 8 y el triunfador del 9 vs 10. En caso de ser sublíder, su rival sería el ganador del partido entre el séptimo y el octavo lugar.

En este momento, esos lugares los ocupan: Chivas, Necaxa, Pumas y Querétaro, pero todo se podría mover en la última fecha, dependiendo las combinaciones de resultados que haya.

El América en las semifinales de la Concachampions

Además de pelear en la Liga MX, el América busca el título de la Concachampions, donde se encuentran en semifinales, y en la Ida igualaron 1-1 frente al Pachuca, y la vuelta será el próximo martes 30 de abril, en el Estadio Hidalgo, duelo que necesitan ganar por cualquier resultado para avanzar al partido por el título.