Figura de Pumas le da la espalda a la Selección Mexicana

José Caicedo se ha convertido en un referente de equipo de Gustavo Lema. El futbolista nacido en Colombia es uno de los pilares del mediocampo universitario y titular indiscutible en este cierre del torneo Clausura 2024.

“Gracias a Dios pude firmar en este lindo club, el club que me abrió las puertas en el extranjero y es un orgullo representar a Pumas, al cual le debo mucho también. Creo que sería lindo ir a Europa, pero primero pienso aquí ser campeón con Pumas, trabajar aquí y después se van dando las cosas”, dijo el volante felino.

Caicedo aún no piensa en la Selección Mexicana

Por otro lado, Caicedo se animó a hablar de la Selección Mexicana, a la cual aún no se decide si optara por elegir en algún futuro.

“Todavía no he pensado esas cosas. Por el momento pienso en mi país. Nunca me he sentado a pensar las demás cosas. Solo pienso en el club, hacer mi trabajo aquí y después llegará el momento en el que tome una decisión”, expresó José.

Además, el jugador de Pumas se refirió al funcionamiento en el medio campo de Pumas.

“El medio campo de nosotros está muy bien, la verdad. Estando con Uli, Santi, creo que hay mucha competencia le ayuda a uno a elevar el nivel y respecto a las lesiones, en lo personal trato de volver más fuerte, trabajo para eso y va en la mente del jugador. Trabajo mucho eso. Sí, claro, es normal en un jugador que tengamos esa frustración de no tener minutos y más por tema de lesión, pero por eso te digo que con el trabajo te ayuda a volver más fuerte y al final no puedes hacer nada estando lesionado. Para eso están los compañeros, para reponer esa posición. Ellos trabajan de la misma forma que yo y hacen lo mismo”, comentó el futbolista colombiano.

Finalmente, el cafetero aseguró que están enfocados en terminar de la mejor manera el torneo.

“Creo que estamos enfocados más en el torneo que en lo que hicimos en el torneo pasado. Obviamente con mucha mejoría y estamos enfocados en eso, en hacer las cosas mucho mejor que antes y con base al trabajo se logran todos los resultados”, sentenció Caicedo.

