¿Pensó en el retiro? Luis Malagón relata el MARTIRIO que sufrió en su lesión previo a su regreso al América

Han pasado algunas semanas desde que Luis Ángel Malagón volvió a entrenar al parejo del Club América luego de la dolorosa lesión que sufrió. De hecho, el guardameta ya suma dos encuentros como titular luego del gran trabajo que hizo Rodolfo Cota en su ausencia.

Colectivamente, al América no le alcanza

La participación de Luis Ángel Malagón llega en un momento crucial rumbo a la Liguilla del futbol mexicano, misma en donde América parte como uno de los favoritos a llevarse el título. Ahora bien, ¿Luis pensó en el retiro como futbolista luego de romperse el tendón de Aquiles?

¿Qué pensó Luis Malagón, técnico del América, al conocer la gravedad de su lesión?

Fue durante una entrevista con el portal MedioTiempo que Luis Ángel Malagón habló del proceso que tuvo que vivir una vez que se confirmó su lesión en el tendón de aquiles, asegurando que el primer mes fue, sin duda, el más complicado a nivel físico y, sobre todo, en el aspecto emocional.

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“El primer mes fue el más difícil porque no entendía las razones. Me metía a bañar y mi mamá estaba ahí, me agarré llorando y volteé a verla y ella también estaba llorando. Pensaba, ¿por qué ahora? No puedo contar las veces que lloré cuando me metí a bañar, lloraba sin sentido y me ganaba la emoción”, explicó.

Luis se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana y, durante unos meses, se alejó de los entrenamientos del América. Sin embargo, su recuperación fue más rápida de lo esperado, por lo que espera ser fundamental en este tramo final de la temporada para su club.

¿Cuáles son los números de Luis Ángel Malagón en el América?

Más allá de los campeonatos que suma con la casaca del América (tres títulos de Liga BBVA MX), la realidad es que Luis Ángel se ha vuelto uno de los porteros más regulares en la historia reciente de la institución al registrar 148 encuentros disputados, mismos en donde acumula 144 goles en contra y 58 vallas invictas.