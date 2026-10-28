La maldición del América que ataca a una figura mexicana en Europa; no es Raúl Jiménez

Esta semana el Club América disputará un par de compromisos correspondientes al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que lidera gracias a los puntos obtenidos hasta ahora por Guillermo Almada, así como por el nivel de varios de sus futbolistas principales.

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En ese sentido, la directiva del Club América ha comenzado a analizar distintos perfiles para el siguiente mercado de transferencias y uno de los elementos que más llaman la atención es Luis Chávez, quien dicho sea de paso vive una especie de maldición “gracias” a esta institución.

¿Por qué Luis Chivas vive una maldición por culpa del América?

Fue en el pasado mercado de transferencias cuando el América buscó a Luis Chávez desde la Liga Premier de Rusia. Desafortunadamente para la causa del jugador, la transacción no llegó a buen puerto toda vez que el costo de su ficha era de seis millones de euros, elevada de acuerdo con los de Coapa.

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Bajo este escenario, la directiva del América optó por otros perfiles y mantuvo a Luis Chávez en carpeta para los siguientes mercados de transferencias. No obstante, hoy en día el jugador atraviesa por uno de los peores momentos que ha vivido desde su llegada al Dinamo de Moscú.

Y es que, desde su retorno al club tras la convocatoria a la Selección Mexicana, Luis Chávez pasó de ser un elemento constante en su club a ya no tener minutos y ser borrado del cuadro titular, por lo que tras este interés las cosas parecen haber cambiado para el jugador mexicano.

¿Luis Chávez podría llegar gratis al América?

Luego de cuatro temporadas en Rusia, vale decir que el contrato de Luis en su club actual culmina en junio del 2027, por lo que el mediocampista podría comenzar a negociar su ficha a coste cero desde diciembre, siendo el Club América, una de las mejores opciones para ello.