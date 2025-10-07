Los 7 seleccionados del América que no estarán vs Chivas

Durante la pausa de la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA de octubre, el América enfrentará a las Chivas en un partido amistoso que tendrá lugar en Glendale, Arizona, y lo hará con la ausencia de siete jugadores, que han sido convocados para representar a sus respectivas selecciones nacionales.

Debido a la buena forma que atraviesan en el Apertura 2025, torneo en el que marchan segundas de la tabla, las águilas se consolidaron como la base principal del combinado mexicano —comandado por Javier Aguirre—, al aportar a seis futbolistas, además de un elemento que defenderá los colores de los Estados Unidos.

Los nombres que pierde Jardine

El grueso de los convocados se unirá a la Selección Azteca para los partidos amistosos contra Colombia y Ecuador en Arlington, Texas, y en Guadalajara, Jalisco, respectivamente. La lista de elementos azulcrema incluye al portero Luis Ángel Malagón, los defensores Ramón Juárez, Israel Reyes y Kevin Álvarez —quien vuelve a ser considerado tras una larga ausencia—, así como los mediocampistas, Alexis Gutiérrez y Erick ‘Chiquito’ Sánchez.

A esta lista, se suma el volante ofensivo, Alejandro Zendejas, quien fue llamado por Mauricio Pochettino para representar a la Selección de Estados Unidos, que chocará con sus similares de Ecuador y Australia, de forma amistosa. Zendejas, el futbolista más determinante para la causa azulcrema en las semanas más recientes, repite con las ‘Barras y las Estrellas’, luego de haber marcado un gol en su anterior convocatoria.

Un equipo con muchas bajas

Por cuestiones físicas, es altamente probable que André Jardine descarte a algunos otros elementos estelares de su escuadra: Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Henry Martín y Raúl ‘la Pantera’ Zúñiga, a quienes buscará recuperar de cara al juego frente al Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 13 del certamen en curso.

Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, son habituales con la selección de Uruguay; sin embargo, esta vez, no fueron considerados por Marcelo Bielsa, quien optó por un representativo alterno para poder observar a otros elementos.

