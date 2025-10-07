Jugó en Chivas y llegó a ser seleccionado nacional; así pagó fianza tras ser acusado por alteración del orden público

Si bien el Rebaño Sagrado no ha tenido su mejor temporada, lo anterior no exime que, en su historia, Chivas cuente con auténticas leyendas que han alzado distintos campeonatos de la Liga BBVA MX. Uno de ellos, precisamente, es Oswaldo Sánchez, quien en el pasado tuvo que pagar una fianza por alteración del orden público.

La apuesta de Chivas por su cantera

Oswaldo Sánchez, hoy retirado del futbol pero allegado al deporte en turno, llegó a consolidarse en Chivas y Santos como uno de los guardametas más importantes del país, hecho que lo llevó a ser considerado en más de una ocasión a la Selección Nacional. Fue precisamente ahí en donde fue arrestado hace más de una década.

¿Oswaldo Sánchez, exjugador de Chivas, fue arrestado por alteración del orden público?

Corría el año 2008 cuando la Selección Mexicana se encontraba en plena concentración en Chicago, uno de los lugares más visitados por el combinado tricolor cuando viaja a los Estados Unidos. Fue precisamente ahí en donde Oswaldo Sánchez fue arrestado por las autoridades por alteración del orden público.

Este título con @Chivas es uno muy especial que nunca olvidaré. Llegamos directo del repechaje, nadie creía en nosotros y aún así, dejamos el corazón en la cancha en cada partido hasta que llegamos a levantar el trofeo. 🏆⚽️ pic.twitter.com/OXykYVMkaR — Oswaldo Sánchez (@SanOswaldo_TD) December 10, 2021

Se sabe que Oswaldo Sánchez, quien en ese momento ya había conquistado la Liga BBVA MX con Chivas, cometió un delito menor en el hotel de concentración de la Selección Mexicana al alterar el orden público y, posteriormente, resistirse a su detención, hecho que, en su momento, causó la preocupación de los demás seleccionados.

¿Oswaldo Sánchez llegó a prisión por este delito?

Cabe recalcar que este delito es considerado menor dentro de la ley de los Estados Unidos, por lo que Oswaldo Sánchez, leyenda de Chivas, no pisó la cárcel en aquel momento. De hecho, el en ese entonces guardameta del conjunto nacional únicamente tuvo que pagar una fianza de 1,000 dólares para ser liberado.

¿Cuáles fueron los números de Oswaldo Sánchez en Chivas?

Después de debutar en Atlas y pasar por el Club América, Oswaldo Sánchez recayó en Chivas durante enero del 2000 para formar parte del equipo por los siguientes siete años. En esta cantidad de tiempo, el guardameta conquistó una Liga y, además, registró 369 goles en contra y 81 arcos invictos en 284 juegos disputados.