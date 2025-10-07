Llegó como campeón del mundo a México, fracasó en la Liga BBVA MX y hoy es llamado a Selección top de Europa

Dicen que el futbol siempre da segundas oportunidades y sorpresas que pueden sorprender a más de uno, tal es el caso de Florian Thauvin , un jugador que llegó a la Liga BBVA MX en julio de 2021, para sumarse a las filas de Tigres. En ese momento, su contratación fue una bomba, pues arribó al futbol mexicano con la etiqueta de campeón del mundo con Francia en 2018.

Sin embargo, su llegada no fue lo que la afición regia esperaba y terminó saliendo por la puerta de atrás, aunque muchos llegaron a pensar que haría una gran dupla con André-Pierre Gignac.

Lamentablemente, Florian Thauvin nunca logró adaptarse al futbol mexicano, sumando a que las lesiones nunca lo dejaron tomar su mejor versión, por lo que su rendimiento fue bajando mucho, hasta que se fue el equipo en 2023.

¿Qué ha sido de Florian Thauvin tras su salida de Tigres?

Luego de dejar la institución felina, Florian Thauvin llegó como refuerzo al Udinese, donde logró retomar un poco de su forma, pero en agosto del presente año, volvió a Francia para sumarse al Lens, donde ha vuelto a tener un buen nivel, al grado que volvió a ser tomado en cuenta para volver a la Selección Francesa, luego de varios años sin entrar en la convocatoria.

La última ocasión que Florian Thauvin fue convocado para un partido con la Selección de Francia, fue en 2019, cuando el conjunto galo estaba enfrentando la clasificación a la Eurocopa, aunque después ese llamado, vino la pandemia y ya no fue considerado.

El regreso de Florian Thauvin a la convocatoria a sus 32 años, fue gracias a su buen nivel y a la triste lesión de Bradley Barcola, por lo que es una oportunidad única para buscar un lugar en la lista final de cara al Mundial de 2026.

