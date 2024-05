América podría ser el destino de Keylor Navas ¿Será la bomba del verano?

El arquero internacional Keylor Navas ha dado una de las noticias más sonadas de este sábado, al confirmar que se marcha del París Saint Germain, generando al instante especulaciones sobre lo que viene en su carrera como profesional.

Keylor Navas, de 37 años de edad, estando en el ocaso de su carrera, podría apuntar a América, en donde la MLS tendría algo interesante o bien a la Liga MX, en donde el Club América podría levantar la mano.

Además en el futbol de Arabia Saudita le podrían llegar propuestas para encarar sus últimos años, competir y de paso firmar un contrato lucrativo.

Te podría interesar: Mbappé y su amplio mensaje de despedida del PSG

GETTYIMAGES

A Keylor Navas le gustaría jugar en el América de Liga MX

Keylor Navas explicó hace un año exactamente, que sabía de los equipos mexicanos y su Liga, pero él mismo mencionó al América y refrendó que de aterrizar en México, las Águilas serían el equipo al cual le gustaría llegar.

“¿En México en qué equipo me gustaría? México tiene grandes equipos, vamos a ver cuál puede ser así... para mí me gustaría jugar en el América, la verdad que sí”, indicó en declaraciones recogidas en abril del 2023 por Paramount.

Los detalles: Borussia vs Real Madrid, Final inédita en la Champions League

La despedida de Keylor Navas del PSG

Keylor Navas ha tenido una carrera exitosa, es aún sin retirarse el jugador en cualquier posición nacido en Costa Rica, más importante de la historia.

Su momento más importante, fue cuando militó en el Real Madrid del 2014 al 2019, años en los que ganó la Champions League en 2016, 2017 y 2018.

Del 2019 al 2024, jugó con el PSG, aunque estuvo seis meses en la Premier el año pasado con el Nottingham Forest,.

Ahora se terminó su contrato con los parisinos, no renovó y emitió un comunicado emotivo:

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”.