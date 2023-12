¿El reemplazo de Nahuel? Colocan a Keylor Navas en el radar de Tigres

Luego del rumor que coloca a Nahuel Guzmán fuera de Tigres de cara al Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, ya hay un guardameta que suena con fuerza para llegar al equipo de la UANL.

De acuerdo con diversos medios, el conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi ya tiene en la mira al reemplazo del portero argentino, que de salir de Tigres, estaría poniendo fin a una historia de 10 años bajo el arco de la escuadra de Nuevo León con la que ha conquistado 10 títulos (5 Liga BBVA MX, 4 Campeón de Campeones y 1 Liga de Campeones de Concacaf).

En pleno mercado de invierno, rumores apuntan a que Nahuel Guzmán podría dejar a Tigres para regresar a Newell’s Old Boys, cuadro que vio el debut profesional del arquero, no obstante, no ha habido una oferta formal sobre la mesa.

Cabe recordar que de quedarse en el conjunto de la UANL, el guardameta argentino debe cumplir una sanción de tres partidos al arrancar el Torneo Clausura 2024, pues fue expulsado durante la Gran Final del Apertura 2023 ante el Club América y en caso de seguir bajo los tres palos del equipo regiomontano, Nahuel no tendría actividad ante León, Chivas y el Atlético San Luis.

Reportan interés de Tigres por Keylor Navas

De acuerdo con reportes de diversos medios, Keylor Navas termina contrato con el Paris Saint-Germain en junio de 2024. Tras haber jugado cedido para el Nottingham Forest de la Premier League, el portero de Costa Rica ha vuelto con el PSG, sin embargo, el entrenador del cuadro de la Ligue 1, Luis Enrique, mantiene al exjugador del Real Madrid como tercer portero.

Con 37 años de edad y de quedar libre por el PSG, Keylor Navas podría llegar a coste cero a la Liga BBVA MX para jugar con Tigres, equipo en el que sería el reemplazo de Nahuel Guzmán ante los rumores de su salida.

