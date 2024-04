El primer equipo clasificado a fase final del Clausura 2024

El pasado sábado seis de abril del 2024, se disputaron cinco partidos correspondientes a la jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los encuentros fueron: León vs Querétaro, Tigres vs Pachuca, Chivas vs Puebla y Santos Laguna vs América.

¡Dividen puntos! 🤝 América rescata el empate en su visita a Santos en la Jornada 14.#MásAcciónMásDiversión #HartoFut #SantosVsAmérica 🔥 @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas en #LigaMX https://t.co/UvZD9hks6G pic.twitter.com/LD60MtKBr6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 7, 2024

Tras los resultados de los encuentros, se logró conocer al primer equipo que tiene su lugar asegurado al Play In. Fue tras el resultado del juego entre Santos Laguna vs América que se disputó en el Estadio Corona.

El encuentro terminó empatado 1-1 con goles de: Stephano Carrillo y Alejandro Zendejas. Con el empate, el conjunto de Santos llegó al lugar doce de la tabla con quince puntos conseguidos y el América se mantiene, momentáneamente, en el primer lugar de la tabla con 29 puntos.

Es por eso que el equipo de Coapa ya tiene asegurado su boleto en el Play In, pues faltando tres partidos por disputarse, ya no hay ningún equipo que lo logre sacar de los primeros diez puestos.

¿Qué necesita el América para clasificar directo a la Liguilla?

A pesar de ya tener su boleto asegurado, los dirigidos por Jardine aún deben de pelear por conseguir su lugar directo a la Liguilla. El equipo de Coapa aún depende de si mismo para poder conseguir su pase directo y mantener el liderato.

¡BIENVENIDOS A LA FASE FINAL 🏆! Con 29 puntos, el @ClubAmerica ya se instaló en la Liguilla del CL24 🦅🔥 pic.twitter.com/U82sB6VpW7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 7, 2024

El América podría asegurar su boleto directo a Liguilla si en la siguiente jornada gana y 4 equipos que se encuentren ubicados entre el quinto y noveno lugar terminan empatando o perdiendo.

