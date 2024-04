Nueva lesión para el Manchester City previo al duelo contra el Real Madrid

Más preocupaciones para Pep Guardiola y el Manchester City de cara a uno de los encuentros más importantes de la temporada. La victoria frente al Crystal Palace en la Jornada 32 de la Premier League le salió cara a los ‘Citizens’, pues han vuelto a perder a uno de sus elementos en la zona baja debido a una lesión. El central croata Josko Gvardiol fue sustituido al medio tiempo y queda en duda su participación en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

En la conferencia de prensa posterior a la remontada en el Selhurst Park Stadium de Londres, el estratega español decidió ser precavido a falta de pocos días del viaje a la capital española. Hace poco el histórico del Barcelona se quejó por el poco descanso que sus futbolistas tendrían con relación a los de Carlo Ancelotti, mencionando que jugarían tres encuentros en poco tiempo, mientras el Madrid descansaría unos nueve días antes de recibir a los de la isla.

“Josko tiene un ligero problema físico. Veremos quien está disponible el martes contra el Real Madrid”, mencionó Guardiola tras la remontada de su escuadra. Con la victoria del sábado, el conjunto celeste llegó a 70 puntos y mantiene el ritmo con relación al Arsenal, que es líder con 71. Esto a falta de lo que haga el Liverpool en su visita al Manchester United el domingo.

No solo el zaguero balcánico se encuentra delicado en estos momentos, lo mismo sucede con Kyle Walker y Nathan Aké. Por suerte para los seguidores del City, Erling Haaland parece haber rencontrado su mejor versión, mientras Kevin De Bruyne anotó un golazo.

“Vamos a intentarlo, pero es difícil en las tres competiciones, según mi experiencia. Para llegar a las fases finales necesitas a toda la plantilla. Casi no hay posibilidades si no tienes a todos frescos. Puedes lograrlo con un poco de tiempo pero no jugando un partido cada tres días. Un ser humano no puede aguantar eso mucho tiempo”, apuntó Guardiola.

Real Madrid vs Manchester City promete paralizar el mundo

El Real Madrid recibirá la visita del Manchester City el martes 9 de abril en la cancha del Santiago Bernabéu para disputar la ida de los cuartos de final en la Champions League. La vuelta será en Inglaterra el miércoles 17.

