Esta fue la curiosa razón por la que Brian Rodríguez no salió del América rumbo al futbol de Europa

Brian Rodríguez se ha convertido en el mejor jugador que el Club América tiene en la actualidad y, en consecuencia, uno de los mejores futbolistas que hay en la Liga BBVA MX, y parte de ello deriva del gran nivel que ha alcanzado en esta temporada bajo el mandato de Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

Sin embargo, el increíble nivel que ha tenido llegó a llamar tanto la atención en Europa que él mismo confesó que estuvo muy cerca de salir del América para llegar al Ajax de los Países Bajos. Ahora bien, ¿cuál fue la razón por la que, al final, el uruguayo se mantuvo en Coapa?

Esta es la razón por la que Brian Gutiérrez decidió quedarse en América

Fue durante el podcast Sabor a Futbol que Brian Rodríguez aseguró que, hace tan solo unos meses, tenía todo arreglado para llegar al Ajax de los Países Bajos luego de que las dos instituciones llegaran a un acuerdo por él, esto tiempo antes de que firmara un nuevo contrato con el América.

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Sin embargo, fue el mismo Rayito quien declaró que la decisión de no ir a Europa fue suya, explicando que tuvo cierto miedo por no lograr un nivel idóneo para esta Liga y, además, por el temor de no poder acoplarse a un estilo de vida distinto, lo cual sugería la posibilidad de sufrir cierta tristeza.

Del mismo modo, reveló que una de las razones por las cuales no salió del América fue por la felicidad que siente al interior de Coapa, equipo con el que recientemente renovó un nuevo vínculo que lo mantendrá con la institución hasta el 2030; es decir, durante los próximos cuatro años.

¿Cuáles son los números de Brian Rodríguez desde su llegada al América?

Fue en agosto del 2022 cuando Brian Rodríguez llegó al América procedente del LAFC de la MLS, por lo que recientemente cumplió cuatro años en la institución. En esta cantidad de tiempo, el extremo uruguayo ha sumado 46 anotaciones y 32 pases a gol en 166 duelos disputados.