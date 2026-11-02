América tendría listo a su primer “fichaje” para el 2027; no deja de brillar en Uruguay

El Club América se dice listo para encarar el tramo final de la temporada regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que ha estado lleno de constantes irregularidades pero que, sin embargo, mantiene al equipo en la zona alta de la clasificación general.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, a pesar de los desencuentros que el técnico Guillermo Almada ha tenido con una parte de la afición, la realidad es que el América es uno de los candidatos a conquistar el Apertura 2026. Sin embargo, la directiva ya está pensando en la siguiente campaña y este nombre suena para regresar al club.

¿Qué jugador sería refuerzo del América para el siguiente año?

América se caracteriza por ser un equipo que cuenta con varios elementos cedidos a lo largo del mundo con la intención de que estos se fogueen para, posteriormente, regresar a Coapa de forma más preparada, y posiblemente el ejemplo más claro de lo anterior es Thiago Espinosa.

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Con casi 22 años de edad (los cumple en noviembre del 2026), la realidad es que el lateral por izquierda uruguayo ha tenido una temporada realmente atractiva con el Peñarol de su país natal, equipo en el que pasó de ser suplente a disputar la mayor cantidad de minutos posibles.

Thiago Almada ha sumado más de 700 minutos con el Peñarol ofreciendo grandes actuaciones gracias a su velocidad y dinamismo por la banda. Por tal motivo, no se descarta que el Club América lo traiga de regreso considerando que la ficha del charrúa aún le pertenece.

¿Quiénes son los laterales izquierdos actuales del América?

La plantilla actual del América cuenta con dos laterales izquierdos, siendo estos Cristian Borja y Franco Rossano. El colombiano ya cuenta con 33 años de edad, por lo que no se descarta su salida de la institución, misma que traería consigo el regreso de Thiago al cuadro capitalino.