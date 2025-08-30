¿Habrá aficionados? La contundente respuesta del América al cierre del estadio Azulcrema

Este viernes 29 de agosto del 2025, la alcaldía Benito Juárez informó a través de un comunicado que el partido entre América vs Pachuca se jugará a puerta cerrada , el sábado 30 de agosto en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

La alcaldía explicó que la decisión de que se juegue a puerta cerrada se debe a que personal del América cerró la calle Indiana de la colonia Ciudad de los Deportes, lo que afectó a los residentes de la zona, en especial a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería atención médica.

“Lo anterior debido a que el personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería una atención médica”.

Al darse a conocer la noticia, el conjunto del América no tardó en dar una respuesta y reveló que la calle no fue cerrada por personal del club, sino por policías de la Ciudad de México.

Te puede interesar: ¡Adiós a Europa! Tricampeón con el América se queda en México tras negociaciones fallidas

Piden que el juego América vs Pachuca sea con aficionados

En las redes sociales del Estadio Banorte, con el apoyo de Grupo Ollamani, compartieron el comunicado en el que señalaron que nadie del América cerró las calles y explicaron que fue algo que hizo la policía de la CDMX por el plan de seguridad de la alcaldía.

Agregaron que esperan que la autoridad local pueda revertir la decisión pues en caso de mantenerse la decisión, detallaron que se reservan el derecho de poder emprender acciones legales.

“Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Su disposición para obligar a los equipos a jugar a ‘puerta cerrada’ señala que ayer hubo, durante un partido del equipo femenil, “extralimitaciones del personal de seguridad del América” al “cerrar la calle de Indiana”.

Al respecto informamos que:



Club América no tiene personal de seguridad, Quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX. Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía

Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales.”

El Estadio Banorte informa 🏟️ pic.twitter.com/WidhItUZ7L — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) August 29, 2025

Por el momento, se espera alguna respuesta de la alcaldía para conocer si el juego si podrá contar con aficionados en las tribunas.

