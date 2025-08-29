¡BREAKING! Confirman que el América vs Pachuca se jugará a puerta cerrada
La Alcaldía Benito Juárez, informó en un comunicado desplegado en redes sociales, que el juego de América ante Pachuca del sábado 30 de agosto se jugará sin aficionados en el Estadio Ciudad de los Deportes.
El encuentro de la Jornada 7 de la Liga MX, entre América y Pachuca que se jugará el sábado 30 de agosto a las 9:00 PM en el Estadio Ciudad de los Deportes, se jugará sin aficionados en las tribunas, en un movimiento inesperado en reacción a un problema vecinal en la cual elementos de seguridad del estadio cerraron una calle.
La Alcaldía ha dado un duro golpe a la Jornada 7, a la Liga MX, al América y a los miles de aficionados, que no podrás ver al América en esta fecha y posiblemente en muchas otras más, si es que el personal no corrige sus procesos y son debidamente capacitados, informa la Alcaldía en el boletín informativo.
¿Por qué se jugará a puerta cerrada el partido América vs Pachuca?
#Comunicado— Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025
La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.
pic.twitter.com/U9ao6nKBFu
En su comunicado, la Alcaldía explica que el orden y la seguridad en favor de los vecinos y visitantes prioridad, motivo por el que en reacción sanciona al estadio sin poder abrirlo a la afición.
“Lo anterior debido a que el personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería una atención médica”.
Recuerdan que el personal público intervino para auxiliar y abrir la vialidad conforme dice un operativo llamado OPERATIVO LADRILLERA que determina el proceder en cierres con base en los aforos al estadio.
Sentencian que en tanto “Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seugiridas, estén debidamente capacitados y acreditados no se podrán realizar eventos a puerta abierta”.
Recalca que primero está el orden público y la seguridad en favor de los vecinos y visitantes
América no se ha pronunciado
Instantes después de surgido el comunicado, América sigue en silencio, pero podrían emitir un comunicado a la brevedad en reacción al impedimente de la Alcaldía Benito Juárez.
