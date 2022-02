América debe cobrar revancha de Pumas ganando como sea dijo en Exclusiva Carlos Reinoso

Ante la crisis que vive el América, el “Maestro” Carlos Reinoso ve una gran oportunidad para los dirigidos por Santiago Solari de revertir el pésimo momento cuando enfrenten este fin de semana a los Pumas en el Clásico Capitalino.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes , una de las máximas leyendas de las Águilas habló sobre lo que significa para el equipo el partido de este sábado cuando visiten la cancha de Ciudad Universitaria.

“Es el momento ideal que tiene el plantel del América y Solari para revertir esta situación. Ganarle en su casa a Pumas y cobrarse entre comillas una revancha de lo que pasó en la Liguilla anterior, es ideal este partido para sacar esto adelante”, comentó.

Puebla 1-1 América | Jornada 1| Clausura 2022

Reinoso mejor que nadie sabe lo que representa para la institución este tipo de partidos. Así que entiende que no hay mañana para un equipo que actualmente marcha en el antepenúltimo lugar de la tabla general, luego de cuatro derrotas en seis juegos.

“Es volver a retomar el sendero del triunfo, siempre digo, los clásicos se ganan, no se platican, no interesa jugar bien o mal, se ganan, punto. Es el momento que tiene el América para revertir la situación”, apuntó.

Te puede interesar: La pesadilla que el América podría repetir de la mano de Solari

Reinoso le brindó su apoyo a Solari

El “Maestro” con toda su experiencia tanto como futbolista y técnico de los azulcremas señala que se debe buscar el triunfo cómo sea y más ante la urgencia de puntos que hoy tienen. El chileno también ha criticado el funcionamiento que le ha dado Solari a las Águilas, pero admite que el estratega argentino tenía los merecimientos para continuar con su proyecto.

“Lo que hizo Solari en los dos torneos anteriores, a mí como americanista, ex jugador y ex técnico, sí me gustó, pero no tuvo fortuna en la Liguilla y al perder la Concacaf con Monterrey. Se ganó un crédito que le está dando la directiva, no se me hace algo raro si América prácticamente fue dos veces súper líder seguido, se ganó el derecho, no se lo regaló nadie”. Sin embargo, sabe que en un club con la grandeza del América este crédito se agota pronto si no se consiguen los resultados.

Te puede interesar: El reemplazo de Santiago Solari llegaría desde Sudámerica

Finalmente, Carlos Reinoso se dio tiempo de platicar sobre la salida de Sebastián Córdova hacia los Tigres, lo que deja en evidencia la falta de jóvenes formados en la institución.

“Eso sí me dolió, que un chico nacido en el América deje la institución y se vaya a otro equipo, cuando jamás debió salir del club, un jugador nacido en las fuerzas básicas. Porque hoy el único que está y participa es Naveda, junto con Ochoa que es el mejor portero de México. A mí siempre me gustaría ver canteranos americanistas defendiendo la playera, como antiguamente”.