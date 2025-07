América no se rinde y sigue en negociaciones para conseguir a este crack que vale 8 millones

Con un valor de mercado de 8 millones de euros, Denis Bouanga es el futbolista que América quiere cerrar a toda costa para el inicio del Torneo Apertura 2025 a pesar de que sea una negociación más que difícil. El delantero gabonés captó la atención de André Jardine durante la eliminación de ‘Las Águilas’ ante LAFC por el último boleto al Mundial de Clubes, torneo que ya tiene la final definida tras conocerse los resultados de los partidos de las semifinales.

Según distintos reportes, las opciones para el fichaje de Denis Bouanga con América no están del todo caídas, ya que ambos clubes se mantienen en contacto para llegar a un acuerdo. Si bien es cierto que el primer acercamiento no fue fructífero, el equipo de la MLS está predispuesto a negociar, siempre y cuando la parte económica, que es la más difícil, quede saldada. Sin embargo, este no es el único refuerzo que el América quiere cerrar a como dé lugar .

Archivo Denis Bouanga es el jugador que el América quiere cerrar a toda costa

¿Cuánto dinero solicita LAFC por el fichaje de Denis Bouanga al América?

Distintas informaciones aseguran que LAFC pretendía 15 millones de dólares por la totalidad de la ficha del delantero africano. No obstante, luego de que el América haya prestado a Javairo Dilrosun para el Mundial de Clubes y el ‘favor’ que las ‘Águilas’ le hicieron al dejarlo en Los Ángeles hasta el final de temporada, hicieron que la cifra baje.

TE PUEDE INTERESAR:



En estos momentos, si América decide desembolsar 12 millones de dólares en un solo pago, Bouanga dejaría la MLS y jugaría en Coapa este mismo verano. Sin embargo, la directiva azulcrema está analizando seriamente cuánto dinero ofertar por el ex Saint Étienne, ya que 12 millones resultan una cifra muy grande para el América pese a la calidad del jugador.

¿Qué piensa Denis Bouanga sobre jugar en el América?

Según fuentes consultadas, desde el entorno del jugador ven con buenos ojos la idea de jugar para el América. Saben que es uno de los equipos más grandes del continente norteamericano y que allí tendrá la oportunidad de pelear por títulos, tanto en la liga local, la Leagues Cup y la Concacaf el próximo año. Sin embargo, Bouanga esperará a que los clubes lleguen a un acuerdo, de lo contrario, seguirá jugando para LAFC.