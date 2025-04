América da su postura sobre posible participación en el Mundial de Clubes

¿Qué tan cerca está América de jugar el Mundial de Clubes?, en Coapa aún no se quiere hablar del tema de una posible participación en la próxima edición del certamen que se realizará a nivel de clubes. En Coapa ya le dieron la vuelta a la página luego de la eliminación en el torneo internacional y el presidente del equipo, Santiago Baños mencionó que en el cuadro azulcrema no ponen pretextos y no se quejan del trabajo arbitral.

Te puede interesar: Así sería la Liguilla y el Play In AL MOMENTO tras la Jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Previo al duelo en contra de la Máquina el presidente del equipo, Santiago Baños respondió a los rumores que colocan al equipo azulcrema entre las posibilidades de jugar el Mundial de Clubes en el lugar del León, quien ha sido descartado por parte de la FIFA.

“No hemos ni recibido ni tenemos nada de información al respecto. El tema del ranking, hace una semana se hablaba del tema del partido entre América y LAFC. Nosotros nos hemos mantenido al margen, desde antes de que se diera la información de FIFA todos daban a América como candidato, pero nosotros no tenemos vela en el entierro. Es un tema de León, FIFA y el TAS, nosotros trabajamos, no estamos enterados, no le ponemos atención porque son suposiciones, no sabemos nada al respecto”, puntualizó Santiago Baños.

Tigres 2-1 Rayados Resumen de la victoria de Tigres en el Clásico Regio | Presentado por McDonald’s

América necesita volver a ganar urgente

Por otro lado, el directivo azulcrema destacó la importancia de volver a ganar para recuperar la confianza y seguir buscando el liderato de la tabla general del Clausura 2025.

“Es muy importante por la confianza y la tabla, son tres puntos muy importantes que nos pueden dar la tranquilidad de finalizar el torneo en los primeros dos. León se enfrentará a Cruz Azul y Toluca, alguno de los equipos dejará puntos en el camino, si ganamos nos beneficiará. Ganar en nuestra casa es muy importante, retomar el camino de la victoria, cerrar bien la parte final de la Liguilla, tener el descanso necesario para recuperar a los jugadores y buscar el Tetracampeonato que es lo que nos queda ahora”, puntualizó Santiago Baños.

Las Águilas del América se enfrentarán esta semana a Rayados de Monterrey y Mazatlán en el cierre del Clausura 2025, torneo en el que ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla del balompié azteca.

Te puede interesar: Santiago Baños: “En América no lloramos y no ponemos pretextos”