América sin exceso de confianza ni favoritismo ante Chivas

El técnico André Jardine señala que América no llega al juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Chivas de Guadalajara con exceso de confianza ni con favoritismo.

“Excesos de confianza no existen ni existirán en el América. Respetamos a todos los rivales y planeamos cada partido con máxima atención y así vamos a enfrentar un partido que esperamos muy intenso ante el Guadalajara”, declaró el técnico brasileño en conferencia de prensa.

Jardine señaló que América no llega como favorito al duelo contra el equipo de Fernando Gago en el Clásico Nacional, primero de tres que se jugarán en las próximas semanas.

“Eso de ser favoritos es un tema de prensa o afición. Nosotros no nos consideramos favoritos en ningún partido y menos en los clásicos. En estos juegos no existen los favoritos, he mirado clásicos por todo el mundo y no hay tal cosa”, afirmó.

América y Chivas se enfrentaron en la Copa de Campeones de Concacaf 1985

La única edición del Clásico Nacional en este torneo se remonta en el año de 1985, en ese entonces llamado Copa de Campeones de Concacaf, donde las Águilas se llevaron el triunfo por marcador global de 4-2 (3-1 en el partido de ida Azteca y 1-1 en el encuentro de vuelta. Los goles por el América fueron de Carlos Hermosillo (2), Eduardo Bacas, Juan Antonio Luna y por Guadalajara anotaron Fernando Quirarte y Eduardo de la Torre y dos duelos se jugaron en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

América fue eliminado en la tercera ronda por el Olimpia de Honduras por marcador global de 3-2.

Próximo rival del ganador de América vs Chivas en Liga de Campeones de la Concacaf

El ganador del duelo entre América, actual campeón de la Liga BBVA MX, y Chivas de Guadalajara avanzará a cuartos de final para enfrentar al ganador del enfrentamiento entre LD Alajuelense de Costa Rica y el New England Revolution de la MLS.

América, máximo ganador en la historia de la Liga de Campeones de la Concacaf

América es el máximo ganador en la historia de la Liga de Campeones de la Concacaf con ocho trofeos. Su más reciente título data del 2016. El juego de vuelta de los octavos de final de este torneo ante el Rebaño Sagrado se jugará el próximo 13 de marzo en el Estadio Azteca.