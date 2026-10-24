América no es favorito al título; el club protagoniza dato negativo al cierre del torneo

El Club América se mantiene como uno de los principales candidatos a lograr el título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y para muestra de ello está su lugar en la clasificación general, misma en donde aparece entre los primeros puestos de la mano de Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de esta situación, vale decir que existe un dato protagonizado por el conjunto azulcrema que no es muy alentador para la fanaticada del América, misma que, sin embargo, espera demostrar de qué está hecha en este cierre de la temporada regular y en la Liguilla.

¿Cuál es el dato en contra que tiene América en este Apertura 2026?

Hasta antes del inicio de la Jornada 12 del futbol mexicano el América era el líder del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con 21 unidades, mismas que, en esencia, lo colocan como el peor líder de la primera división nacional, al menos, contabilizando los últimos cinco años.

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¡Acá no nos detenemos! Tenemos un enfrentamiento en tres días. 🦅🔥 https://t.co/0DO9KLvTnp — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

La situación en esta última semana ha avanzado y las cosas han cambiado para los azulcremas; sin embargo, durante este periodo de tiempo el América demostró que, pese a ser líder, estaba muy por debajo de otras escuadras que dominaron la Liga BBVA MX en el pasado como Toluca y Cruz Azul.

En el Clausura 2023 y el Apertura 2024, por ejemplo, Rayados y Cruz Azul llegaron a esta misma jornada con 28 unidades. De hecho, la comparación se asemeja con el mimosa América del Apertura 2023, quien tras sumar 24 puntos en sus primeros 11 juegos terminó con el campeonato de la mano de Jardine.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido del América?

Después de haber superado sus respectivos compromisos ante el León y los Rojinegros del Atlas, América volverá a la capital del país para recibir en el Estadio Banorte a los Tuzos del Pachuca, en duelo que se llevará a cabo este domingo a las 8 de la noche.