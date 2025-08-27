La buena noticia en el América tras ganarle al Atlas

Las Águilas del América trabajan con mucha tranquilidad y felicidad después del debut soñado de Allan Saint-Maximin en el futbol mexicano con su anotación frente a los Rojinegros del Atlas el pasado fin de semana en el Estadio Jalisco. Este día ya en el Nido de coapa bajo las órdenes de André Jardine, recibieron otra buena noticia previa al duelo de la Jornada 7 del Apertura 2025 en contra de los Tuzos del Pachuca.

Durante el entrenamiento de este martes, el atacante y símbolo de las Águilas, Henry Martín, trabajó al parejo de sus compañeros, aunque aún con algunas protecciones cuidando las molestias que lo han alejado de las canchas en las últimas semanas. Henry Martín no pudo ser considerado para el partido del domingo pasado en donde el conjunto azulcrema superó cuatro goles a dos a los Zorros del Atlas. En su lugar, Rodrigo Aguirre inició como titular como centro delantero y José “Pantera” Zuñiga de cambio en el segundo tiempo tras la ausencia de su capitán.

Henry Martín, cada vez más cerca de volver

En el entrenamiento de este martes, Henry Martín se veía con intensidad, corriendo y esforzándose al ritmo de sus compañeros; sin embargo, trabajando aún con algunas protecciones tras las molestias que lo han alejado de las canchas en los últimos partidos.

La evolución de Henry Martín hará determinar si puede ser considerado o no para el próximo compromiso de las Águilas cuando reciban el fin de semana a los Tuzos del Pachuca o si bien, el cuerpo técnico de los azulcrema decide guardarlo y aprovechar la pausa por la próxima fecha FIFA para que el capitán se recupere y pueda estar en mejor forma en el mes de septiembre.

