Nota

¿Lo ve Javier Aguirre? El jugador del América que todos piden para la Selección Mexicana

El jugador ha sido tema de discusión sobre una posible convocatoria con la Selección Mexicana, ya que en 2026 es elegible y puede ser tomado en cuenta

@alvarofidalgo
José Alejandro
Selección Azteca
Álvaro Fidalgo puede ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana en 2026, año del Mundial, pues desde tiempo atrás el jugador del América ha demostrado tener un buen nivel y todos piden que sea tomado en cuenta para el combinado azteca, pues desde 2024 fue naturalizado, pero… ¿Realmente es elegible para Javier Aguirre, quien presentó una convocatoria para un desafío especial ?

El nacido en España, pero naturalizado mexicano se mandó un golazo en la victoria de las Águilas 4-2 sobre Atlas para ubicarse como sublíderes del Apertura 2025 , hecho que provocó que la mayoría de los aficionados al futbol se cuestionen si verdaderamente será tomado en cuenta por el “Vasco” Aguirre en próximas convocatorias, pues lo sigue tanto a él como a todos los jugadores de la Liga BBVA MX.

Álvaro Fidalgo
@alvarofidalgo
Álvaro Fidalgo puede ser opción para la Selección Mexicana en 2026

¿Qué falta para que Álvaro Fidalgo pueda ser convocado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano en 2024 a fin de no ocupar plaza de extranjero con América en la Liga BBVA MX y desde entonces ha sonado para ser convocado por la Selección Mexicana, ya que desde su llegada demostró buen nivel y fue pieza fundamental en el tricampeonato del conjunto de Coapa.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin embargo, Fidalgo aún no puede ser tomado en cuenta para el combinado azteca pese a ya ser mexicano constitucionalmente, pues por normas de FIFA, éste debe vivir de manera ininterrumpida los últimos 5 años en el país, tiempo que cumplirá en febrero de 2026.

¿Realmente Álvaro Fidalgo quiere representar a la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo mencionó en una entrevista que le realizaron en marzo de este 2025 que es una posibilidad jugar el Mundial 2026 con México, ya que está nacionalizado. Con estas declaraciones el mediocampista dejó entrever que le interesaría representar al combinado azteca en la justa internacional.

No obstante, es bien sabido que el español naturalizado mexicano ha intentado regresar a Europa, por lo que de marcharse en el mercado de invierno ya no sería elegible al romper con la norma que exige FIFA.

Javier Aguirre
