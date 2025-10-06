¿Qué dijo Larcamón de los tres partidos seguidos sin ganar para Cruz Azul?

Nicolás Larcamón, consideró que el empate agónico ante los Tigres reflejó lo sucedido en el campo e incluso se quedó corto para la ligera superioridad que su escuadra tuvo a lo largo del partido.

En la conferencia de prensa, el estratega celeste destacó el carácter parejo del encuentro y la sensación que le dejó el marcador final. Al ser cuestionado sobre a qué sabía el 1-1, el citado personaje fue directo.

“A ver, ¿a qué sabe? Siento que a justicia, un desarrollo que en los noventa y cinco o cien minutos que duró el partido, para mí fue uno muy cerrado, muy parejo, donde hasta, si me apurás un poco, creo que los números nos hacen saber que en ese margen mínimo de superioridad estuvimos nosotros más fuertes en lo que es el dominio de la pelota, por momentos de las acciones y más importantes del partido”, respondió.

Duelo picante previo a la Liguilla

El timonel argentino catalogó el duelo como una prueba con sabor a liguilla: “Sí, tuvo tinte de partido de liguilla. Esa sensación de partido cerrado, trabado, donde los dos equipos iban en búsqueda de un resultado, pero sin desconocer la virtuosidad en el ataque del rival. Siento yo que esa sensación de querer no perder tiene más que ver con asumir de que estás enfrente de jugadores de muchísima jerarquía y que, si no estás en buen equilibrio, te puede suponer un costo alto. Entonces, al mismo tiempo, me parece, fue un lindo partido de futbol”.

La igualada ante los felinos significó el tercer juego consecutivo sin que La Máquina logre sumar tres unidades y, cuando se le cuestionó al respecto, Larcamón optó por no acumularlos para emitir una opinión que los englobe.

“Hay que analizar bien esos últimos tres partidos, creo que el que lamento mucho, y un poco por cómo se dio ese desarrollo, el el primero de esos tres con Querétaro, es el que lamento no haber sumado tres, éramos merecedores, pero, bueno, no lo fuimos después del accidente de Tijuana, que a los tres minutos nos expulsan un jugador de injusta manera y nos condicionó mucho una visita que es bien difícil para cualquier equipo que que que llega al Estadio Caliente. Y hoy vuelve a ser también, en ese análisis, estás hablando de un estadio caliente en el en el volcán, no nos conforma, pero no es mal resultado”, concluyó.

