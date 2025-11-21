DT de América Femenil: “Sentimos que estamos por encima de Tigres”

América y Tigres volverán a enfrentarse en una final de la Liga BBVA MX Femenil . Pese a que las felinas clasificaron como primeras de la tabla, vencieron en el enfrentamiento de la fase regular y únicamente perdieron un partido a lo largo del torneo, el director técnico de las águilas, Ángel Villacampa, ve a su escuadra en mejor posición de partida.

“Lo que vamos a ver es un poco la tónica de lo que han sido los últimos enfrentamientos con Tigres. Antes, había una sensación de que estábamos algo lejos del rival, y donde los últimos partidos, incluido, el que no se gana este último torneo, nosotros hemos reducido muchísimo esa distancia hasta sentirnos que no solamente estamos equilibradas con ellas, sino que estamos un punto por encima”, dijo en conferencia.

Villacampa sabe lo que dice

Si bien se lanzó de forma contundente a dar el voto de confianza a sus comandadas, el entrenador español se mostró consciente de que sus declaraciones sólo tendrán validez si se traducen en el trofeo para la causa que él defiende.

“Es hora de demostrar, porque si no, al final, todo esto se queda en palabrería y puede parecer una película de fantasía, nosotros tenemos que hacer que mañana sea una película de acción, una donde la gente vea y crea lo que somos capaces de hacer”, apuntó.

La presión la tiene el América

Sobre el conjunto azulcrema, existe presión mediática debido a las finales perdidas en la época reciente; sin embargo, el hombre que lidera al americanismo en la rama femenil, confía en que una victoria sobre las de San Nicolás de los Garza podría significar el inicio de una dinastía.

“Llegar muchas veces, y no conseguir títulos, genera esas dudas, por eso yo creo que es el momento de empezar a llegar, es el momento de dar ese paso adelante, y que por fin podamos romper esa barrera, porque sabemos que si se rompe esa barrera, tenemos esa intuición de qué vendrán más éxitos después”, finalizó.

