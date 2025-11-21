América 2-0 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Final de Ida del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Te puede interesar: CONFIRMADO: La Selección Mexicana cae en el Ranking FIFA rumbo al Mundial 2026

Se escribe un nuevo episodio en la Final de la Liga BBVA MX Femenil. El Torneo Apertura 2025 llega a su final y América recibe a Tigres en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en el juego de Ida. Dirigidas por Ángel Villacampa, la escuadra azulcrema encara el partido en casa luego de haber eliminado a Chivas en la instancia de semifinales.

Por su parte, las 'Amazonas' comandadas por Pedro Martínez vienen de vencer a Cruz Azul en la antesala de la Gran Final. Tigres busca aumentar su legado en la Liga BBVA MX Femenil, misma que han dominado siendo las más ganadoras con seis campeonatos.

Durante la Fase Regular del Apertura 2025, Tigres lideró la competencia con 42 puntos, resultado de 13 victorias, 3 empates y una derrota. Mientras que el América fue tercero con 38 unidades tras 12 triunfos, 2 juegos igualados y 3 partidos perdidos. Jugando en calidad de visitante, las 'Amazonas' no conocen la derrota en la presente campaña, misma en la que ya vencieron al América en territorio ajeno durante la Jornada 15.

Te puede interesar: Costa Rica rompe el silencio tras el FRACASO de Miguel Herrera al Mundial 2026: "No vamos a dar excusas, buscaremos soluciones"