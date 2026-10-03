América vs Toros Neza; el día en que un perro fue EXPULSADO en la Liga MX

En el futbol mexicano han ocurrido sucesos difíciles de creer o, incluso, un tanto chuscos por lo que sucede en el terreno de juego. Uno de los más llamativos ocurrió durante el siglo pasado, más precisamente en la segunda mitad de la década de los 90’s teniendo como protagonista al Club América.

Colectivamente, al América no le alcanza

En ese entonces, el América, equipo de la capital del país, enfrentó de visitante a los Toros Neza, un equipo que durante aquellos años era de los favoritos de la afición. Por tal motivo, no está de más que conozcas todos los detalles respecto al momento en que un perro fue expulsado en el campo.

¿Cómo fue que un perro salió expulsado del partido entre América y Toros Neza?

Todo ocurrió durante el torneo del Invierno de 1996 en la Liga BBVA MX cuando el América visitó el Neza 86 para medirse a los Toros Neza, en un duelo que, más allá de ser recordado por el resultado, lo fue por el hecho de que el árbitro expulsó a un perrito que ingresó al campo.

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El protagonista de esta historia fue Arturo Brizio Carter, quien en pleno desarrollo del encuentro vio cómo un pequeño perro ingresó al rectángulo verde para “jugar” con el resto de los futbolistas, lo cual generó muchas risas entre los fanáticos e, incluso, entre algunos jugadores.

Aprovechando esta situación, y con el característico humor del silbante, Arturo no tuvo más que acercarse al perro y mostrarle la tarjeta roja para expulsado del campo, en un hecho que coincidió con el folclor de un Toros Neza que, en ese momento, tenía a elementos como el Pony Ruiz y Antonio Mohamed.

¿Cuándo descendió Toros Neza de la primera división?

Toros Neza perdió la categoría en la Liga BBVA MX al término del Verano del 2000 luego de sumar únicamente 31 puntos en todo el año futbolístico; sin embargo, aún se le recuerda por los partidos que tuvo frente a equipos como Chivas, América, Cruz Azul y, en menor medida, Pumas.